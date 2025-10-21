Javier Milei confirmó que habrá cambios en su Gabinete: "El 26 a la noche veré qué necesito"

El presidente brindó una entrevista en la que dio detalles sobre la decisión que ya está tomada. Cuáles serían los cambios.

El mandatario dijo "voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación".

En la cuenta regresiva a las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei anunció que realizará una reforma en su gabinete tras conocerse los resultado s. A los cambios obligados de los funcionarios candidatos Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Luis Petri, se sumarán otros en busca de garantizar la efectividad de la gestión en el segundo tramo del gobierno.

En una entrevista en la TV Pública, el mandatario dijo que "de cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos".

Este pronunciamiento de Milei sobre cambios en el gabinete , se da en medio de los rumores sobre una posible salida del canciller Gerardo Werthein como también una fusión de los ministerios de Seguridad y Justicia, que dejaría afuera del equipo de gobierno a Mariano Cúneo Libarona .

Javier Milei confirmó que habrá cambios en su Gabinete

"La elección es mucho más importante de lo que creemos"

En otro pasaje de su entrevista con Guillermo Andino, Milei aseguró que las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo "son más importantes" de lo que se cree.

"Una de las estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar. Es mucho más importante de lo que creemos por el formato de sistema de representación que tenemos. La composición de las Cámaras es muy importante, si uno no cambia esa composición es muy difícil después pasar proyectos", detalló en su respuesta.

Respecto a los resultados que a él le gustaría que se vieran este domingo, indicó: "Uno que me asegure un tercio en la cámara, que es una pared de defensa". Y sumó: "Con nuestros aliados podemos llegar a 100 votos en la Cámara Baja y es posible conseguir quórum también, entonces vamos a empezar con una dinámica parlamentaria que nos va a permitir viabilizar reformas".

Milei comparó al kirchnerismo con los "gremlins" y habló sobre los "enojaditos de Macri"

En otro pasaje de la entrevista, el ejecutivo destacó la importancia del voto joven, que conformó una parte clave de su electorado en la votación con la que llegó a la presidencia. "Los chicos, que son el futuro, ya la están viendo. No tienen filtro y, evidentemente, están viendo algo que los demás no: vienen y piden por su futuro, que nos les hipotequemos su futuro", subrayó.

A raíz de esto, sumó que "de esta experiencia los más grandes ya aprendimos, los 'enojaditos de Macri’ "permitieron que volviera el kirchnerismo -en 2019". Y no volvieron ni moderados ni mejores: del otro lado están los gremlins, les tirás agua y se convierten en monstruos, el agua es el poder", remarcó.

Al finalizar, retomó el discurso electoral y pidió votar por La Libertad Avanza y dijo que estas elecciones "es un momento bisagra".

"Hicimos un montón, para mediados del año que viene la inflación va a desaparecer; se está limpiando todo el exceso de emisión del gobierno anterior; sacamos a 12 millones de argentinos de la pobreza. No digo que estamos bien, es un infierno tener 30% de pobres, pero hay que reconocer que hay 6 millones de personas a las que antes no le alcanzaba para comer y hoy sí", aseguró.