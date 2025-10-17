Javier Milei anticipó cambios en el Gabinete y prometió inflación cero en Argentina: ¿Qué fecha puso?

El Presidente defendió su gestión económica y aseguró que el país se encamina a un freno definitivo en la suba de precios.

Javier Milei afirmó este jueves que la inflación en Argentina llegará a cero en agosto de 2026 y defendió el rumbo económico de su gobierno. En una entrevista con LN+, el Presidente se refirió a las elecciones legislativas del 26 de octubre, adelantó que habrá cambios en el Gabinete nacional y ratificó su intención de avanzar con reformas estructurales a través de acuerdos políticos más amplios.

“Mi compromiso es con los argentinos: bajar la inflación. El 30% de este año me da asco. Fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado y, si el rezago de la política monetaria es de 26 meses, para agosto del año que viene la inflación va a ser cero”, aseguró Milei.

Además, sostuvo que si los indicadores de pobreza actuales hubieran sido logrados por otra administración “los estarían paseando por todos los canales”. “Nosotros sacamos a 12 millones de personas de la pobreza y 6 millones de la indigencia. Tenemos los menores índices de criminalidad de la historia”, afirmó.

MILEI CON FEINMANN

Cambios tras las elecciones

Consultado sobre el panorama político posterior a los comicios, Milei evitó precisar cifras o metas electorales, pero fue claro sobre sus expectativas: “Lo importante es cómo queda la composición del Congreso. Ganar es lograr el tercio para bloquear las reformas. El Congreso que viene va a ser mucho mejor que el que tenemos ahora”.

También confirmó que habrá cambios en el Gabinete tras las elecciones legislativas, aunque no mencionó nombres. Sí adelantó que Santiago Caputo, actual asesor presidencial, “puede tener un rol central”. En esa línea, valoró la figura del dirigente como parte del equipo estratégico del oficialismo.

“Adelantar un cargo es la mejor forma de arruinar a un funcionario. Lo mata”, expresó Milei, al explicar por qué no dará nombres de futuros integrantes del equipo ministerial.

Reformas y consensos

El mandatario reiteró que, más allá del resultado electoral, continuará buscando consensos para impulsar su programa de reformas. “No se puede continuar con este nivel de presión tributaria ni con este régimen laboral. Hasta los propios sindicalistas saben que ya no funcionan”, dijo.

Sobre el rol del kirchnerismo en el Congreso, lo calificó como “la máquina de impedir” y volvió a marcar diferencias ideológicas: “Nos quieren llevar a Venezuela, a Cuba. Nosotros elegimos el otro camino”.

DIPUTADOS 2 Un informe de la organización Chequeado reveló el patrimonio que declararon los diputados nacionales.

También se refirió al pedido de diálogo que hizo recientemente el expresidente Mauricio Macri. Si bien no lo mencionó directamente, Milei planteó que existe un consenso generalizado sobre la necesidad de avanzar en cambios estructurales y reiteró que está dispuesto a dialogar con “todos los que abracen las ideas de la libertad”.

Elecciones 2025

Milei dedicó elogios al candidato bonaerense de LLA, Diego Santilli, a quien calificó como “un tremendo candidato que está haciendo una campaña tremenda”. En la misma línea, destacó el trabajo de Karen Reichardt, segunda en la lista para Diputados por la provincia de Buenos Aires.

El Presidente también se refirió a José Luis Espert, quien renunció recientemente a su candidatura: “Espert no me defraudó. Se corrió, dio un paso al costado, la operación estalló. Se cambió el candidato, pero las ideas son las del primer casillero, color violeta y el águila blanca: La Libertad Avanza”.

Milei cerró la entrevista con un mensaje a los votantes: “Somos el Gobierno más reformista de la historia. Cometemos errores, sí, pero estamos a mitad de camino. Esta vez el esfuerzo vale la pena. Si nos siguen acompañando, vamos a hacer que Argentina sea grande nuevamente”.