El mercado no cree que se corte el apetito por los dólares aún después de las elecciones

Los anuncios de rescate y la intervención directa del Tesoro de EEUU no sirven para apaciguar las dudas de los operadores.

Scott Bessent en secretario del Tesoro de EEU y el ministro Luis Caputo. No se van las dudas por el dólar.

A pesar de la fuerte intervención del gobierno argentino y el de Estados Unidos en el mercado de cambios, las dudas de los operadores se mantienen , lo que se refleja en un contante drenar de dólares y una suba de la cotización hacia el techo de la banda cambiaria.

Esto se debe a que los operadores no creen que el esquema de bandas cambiarias, que fija un valor piso y uno de techo, se mantenga tal cual está ahora luego de las elecciones del domingo.

Es más, algunos sospechan que en realidad la intervención directa de Scott Bessent - secretario del Tesoro de Estados Unidos - en defensa del gobierno de Javier Milei no tiene por objetivo defender el peso argentino, sino ir produciendo una corrección del tipo de cambio de manera ordenada.

Hay que tomar, el dólar mayorista, que es el que se usa para las bandas cambiarias. El minorista puede estar más caro que el techo. El 14 de octubre el mayorista estaba en $1.360 y hoy cotiza a $1.480, es decir, en una semana subió 8,82% a pesar del arsenal desplegado desde Washington.

Eso implica que para el mercado no existen garantías de que el valor del peso se pueda sostener tal cual lo quiere el gobierno y algunos pocos economistas locales, como el referente Ricardo Arriazu.

No se trata de un problema de iliquidez transitoria, sino de insolvencia. Argentina tiene que pagar u$s4.800 millones en enero y no muestra una economía real que genere las divisas que permita pagar con recursos propios si es que no puede acceder al mercado.

Aunque suene injusto, el mercado de capitales internacionales no le presta al que necesita, sino, precisamente, al que no necesitaría recurrir a financiamiento.

El gobierno ha dicho una y otra vez que no va a devaluar, y que no va a sacar las bandas. Eso no implica que hagan una corrección del piso y el techo, lo que podría convalidar una corrección del tipo de cambio de manera ordenada.

Las elecciones, un punto clave, pero no pueden cambiar el escenario

Las presiones contra el peso van a ir subiendo en la medida en que corra la última semana antes de las elecciones. El evento político, igualmente, no permite despejar dudas a los mercados. Y es que se descuenta, ya que Javier Milei no va a contar con mayorías suficientes en el Congreso para impulsar reformas, sea cual fuere el resultado.

Algunos economistas consideran que si Milei no logra la cantidad de votos necesarios para evitar un juicio político, la administración libertaria quedaría como un “pato rengo” ya a la mitad del primer mandato.

Todo ello despierta el apetito por cobertura cambiaria, a pesar de que las tasas de interés actuales permitirían sacar jugosas ganancias en pesos. Y aun en una situación de triunfo nacional, el gobierno tampoco contaría con un bloque legislativo lo suficientemente poderosos como para imponer una agenda de reformas.

De esa manera, es de suponer que las elecciones pueden ser un punto en la agenda económica, pero que no necesariamente puede cambiar la tendencia natural a dolarizarse de la sociedad.

Solo tratando de mandar señales

Hasta ahora el gobierno ha tratado de desplegar una serie de anuncios que constituyen señales que operan en el marco de las expectativas, pero sin nada concreto.

Las mejoras en los papeles argentinos en la bolsa de Nueva York estaban encabezadas por Globant.

Hace un par de semanas se anunció una ayuda del Tesoro norteamericano, luego se dejó trascender que eran u$s20.000 millones, y luego se informó que sería un swap de monedas. Este lunes se anunció la firma de lo que se conocía, y por eso el mercado ni se inmutó.

Ahora se anunció una operación de recompra de bonos con garantía de organismos internacionales. Se supone que eso debería reducir el interés pagado y con el ahorro, invertir en educación. Este anuncio realizado el lunes por la tarde por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, sirvió para impulsar el precio de los bonos y ello redunda en una baja del riesgo.