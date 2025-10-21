Scott Bessent confirmó el swap de US$20.000 millones con Argentina: "Un puente para un futuro mejor"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos oficializó el acuerdo económico alcanzado con el gobierno de Javier Milei.

El Secretario del Tesoro de los EEUU, Scott Besent , confirmó este martes la firma de un acuerdo de estabilización económica entre el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Banco Central de la República Argentina ( BCRA ), en apoyo al programa de reformas que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Bessent se refirió al swap por 20 mil millones de dólares , al que calificó como "un puente para un futuro mejor; no es un rescate" , en una declaración que busca marcar distancia respecto a los mecanismos clásicos de asistencia financiera internacional.

Además, dijo que EEUU no quiere "otro Estado fallido en América Latina" .

El mensaje del funcionario llega previo a la apertura de los mercados y cuando desde el Congreso norteamericano comienzan las presiones para que Bessent brinde explicaciones sobre el respaldo millonario a la Argentina.

Esta mañana se supo también que los principales bancos estadounidenses, entre ellos el JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs y Citi, piden garantías antes de liberar otro préstamo de US$20.000 millones porque Argentina "es un país que arrastra un largo historial de crisis de defaults", según publicó The Wall Street Journal.

"Trump está liderando el camino en el hemisferio occidental"

En su extenso mensaje a través de X, Bessent aseveró que "el presidente Milei ha trabajado arduamente para revertir políticas económicas irresponsables anteriores, incluyendo el gasto excesivo, la irresponsabilidad fiscal y el endeudamiento imprudente", derivadas del "izquierdismo radical del peronismo".

Finalmente, el mensaje destacó que "el presidente Trump está liderando el camino en el hemisferio occidental" y que su administración "apoya plenamente las reformas y la estrategia fiscal prudente del presidente Milei para hacer a la Argentina grande otra vez".

Este apoyo del Tesoro se da luego de las declaraciones de Trump, donde afirmó que en Argentina "no tienen dinero, no tienen nada, están luchando fuerte para sobrevivir, si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... El presidente de Argentina está haciendo lo mejor que puede, pero están muriendo".

La dura declaración de Donald Trump sobre Argentina: "Están muriendo y los ayudaré"

Qué se sabe sobre el acuerdo entre EE.UU y Argentina por US$20.000 millones

La entidad argentina y el Departamento del Tesoro norteamericano suscribieron el convenio de intercambio de monedas, swap, por U$20.000 millones para reforzar las reservas de la autoridad monetaria y “contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina.

El anuncio fue publicado por el BCRA este lunes por la mañana a través de las redes sociales. Allí se detalla que se trata de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por un monto de hasta USD 20.000 millones.

milei-bessent- Se trata de un mecanismo que se sumará al swap por el mismo monto.

Asimismo, indicaron que el objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible.

El acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes. Estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica.