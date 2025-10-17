Nuevo y fuerte respaldo de Estados Unidos: el Tesoro actuará en forma "contundente" para estabilizar a la Argentina

Así lo dijo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent a través de las redes. Fue en el inicio del mercado bursátil.

Antes de la apertura de la jornada financiera, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos , Scott Bessent , lanzó una nueva advertencia a los operadores financieros que especulan contra la Argentina.

Bessent les dijo que “el Tesoro está monitoreando los mercados” y agregó: “Tenemos la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a la Argentina”.

Enfatizó que "el Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande ".

tuit bessent

El dólar expectante ante el acuerdo con Estados Unidos

Este jueves el dólar oficial había cerrado en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $30 respecto del cierre del día anterior.

Luego de que el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, anunciara durante el jueves que ese organismo volvió a intervenir en el mercado argentino, la divisa registró variaciones de subas y bajas durante la jornada.

Además, el funcionario estadounidense aseguró que el apoyo económico a la Argentina alcanzaría los US$40.000 millones y sería respaldado con los Derechos Especiales de Giro (DEG), el activo de reserva del Fondo Monetario Internacional.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.420 y $1.430 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.450.

El dólar blue se cotizaba en $1.445 para la compra y $1.465 para la venta, con una suba del 1% en la jornada.