Neuquén, rumbo a 2040: menos nacimientos, más vida y nuevos desafíos sociales

El informe del INDEC proyecta que Neuquén y la Patagonia tendrán una población más longeva y activa, con impacto en salud, educación y empleo.

El último dosier estadístico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , titulado “La transformación de la población argentina”, advierte que el país atraviesa un cambio demográfico profundo. Neuquén , tradicionalmente una de las provincias más jóvenes y dinámicas del país, no está ajena a esa transformación: su población seguirá creciendo, pero a un ritmo más lento, con menos nacimientos y más personas mayores.

El informe señala que, mientras la tasa de crecimiento promedio nacional bajará de 1,06% anual en el período 2001–2020 a apenas 0,16% hasta 2040, en Neuquén ese crecimiento seguirá siendo superior al promedio argentino gracias a la migración interna y la expansión de la actividad económica , pero con una estructura poblacional distinta.

El fenómeno más notorio, tanto a nivel nacional como provincial, es la fuerte caída de la tasa global de fecundidad (TGF).

En Argentina pasó de 2,4 hijos por mujer en 2010 a 1,4 en 2022, por debajo del nivel necesario para reemplazar a las generaciones. En Neuquén, la tendencia es similar: la natalidad desciende sostenidamente desde 2015, mientras se extiende la edad del primer hijo y se reducen los embarazos adolescentes.

Entre las causas, el informe del INDEC destaca el mayor acceso a métodos anticonceptivos, la educación sexual y la postergación de la maternidad por razones laborales o personales.

Esto repercute directamente en el número de nacimientos y en la composición etaria de la provincia, que verá reducirse la proporción de niños y adolescentes en las próximas dos décadas.

Más longevidad y una nueva pirámide poblacional

Neuquén se encamina a un escenario donde los adultos mayores tendrán un peso creciente en la estructura poblacional. La esperanza de vida al nacer en Argentina alcanzará los 83 años para las mujeres y 78,7 para los varones hacia 2040, y Neuquén acompaña esa tendencia, con una mejora sostenida en los indicadores sanitarios y de calidad de vida.

El INDEC proyecta que la proporción de menores de 14 años descenderá del 23% actual a cerca del 16% en 2040, mientras que la de mayores de 65 años aumentará del 10% al 16%.

Este cambio en la “pirámide de edades” anticipa una provincia con menos alumnos en los niveles iniciales, pero con mayor demanda de atención médica y servicios de cuidado.

Migración interna: el motor que sostiene el crecimiento

A diferencia de otras provincias que muestran estancamiento o leve declive poblacional, Neuquén continúa recibiendo migración interna, sobre todo de jóvenes y familias provenientes del norte del país.

El desarrollo energético de Vaca Muerta, el crecimiento de los servicios y la expansión del turismo son los principales atractivos que sostienen este flujo.

El INDEC explica que, si bien el saldo migratorio nacional se volvió negativo desde 2020, la Patagonia —y particularmente Neuquén— mantiene una leve ganancia poblacional por arribo de nuevos residentes.

Esto contribuye a equilibrar el envejecimiento natural de la población, pero también genera presiones sobre la infraestructura urbana y los servicios públicos.

Con más personas mayores, menos nacimientos y una fuerza laboral que deberá reinventarse, la Patagonia entra en una etapa de transformación demográfica sin precedentes.