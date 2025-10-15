Estados Unidos anunció US$40.000 millones de asistencia financiera para Argentina

La confirmación la realizó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Se trata de un mecanismo que se sumará al swap por el mismo monto.

Este miércoles, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que la asistencia financiera para la Argentina será de US$40.000 millones.

El funcionario mencionó que se trata de una nueva línea de crédito con bancos privados y fondos soberanos por US$20.000 millones, un mecanismo que se sumará al swap por el mismo monto.

“Estamos trabajando en una línea de crédito de 20.000 millones (de dólares) que sería complementaria de nuestra línea de intercambio de divisas , con bancos privados y fondos soberanos, que creo que estaría más orientada al mercado de deuda ”, señaló Bessent a periodistas en Washington.

SCOTT.jpg El secretario del Tesoro, Scott Bessent llegará al país el lunes.

Asimismo, aclaró que el gobierno estadounidense retomó las ventas de dólares en el mercado cambiario argentino, con el objetivo de apuntalar la estabilidad financiera local en el marco del nuevo programa de asistencia.

La operación se enmarca en el esquema de cooperación bilateral acordado durante el encuentro en la Casa Blanca.

Noticia en desarrollo.