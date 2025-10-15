El viaje de Javier Milei que no sirvió para despejar las dudas del mercado

Si el Gobierno pensaba volver a Buenos Aires con una carta tranquilizadora para los inversores, en rigor, pasó todo lo contrario.

Para los principales r eferentes del mercado financiero, la situación no ha cambiado tras la reunión entre el presidente de Argentina, Javier Milei, y el de Estados Unidos, Donald Trump . No hubo precisiones respecto del paquete de rescate y encima de ello, se sumó la incertidumbre política.

Los principales inversores están esperando todavía los detalles del paquete. Si el swap de monedas se podrá usar para defender el techo de la banda, si el Tesoro de Estados Unidos garantiza por lo menos en los dos años siguientes los vencimientos de deuda , o si va a seguir “comprando pesos”.

Si el encuentro Milei-Trump hubiera terminado con un anuncio de ese tipo, los mercados habrían volado , pero ocurrió lo contrario. Al no haber precisiones, y encima declaraciones de Trump advirtiendo que no va a ayudar si pierde las elecciones, el mercado reaccionó mal.

Cumbre Trump Milei Casa Blanca (8)

Subió el riesgo país, bajaron los precios de los bonos en dólares en el mercado global y se encarecieron las tasas de interés nuevamente a niveles exorbitantes. Un préstamo a un día en la bolsa con garantía de bonos (caución) subió a 140% anual nominal.

Además de ello, este miércoles por la tarde vencen unos $4 billones en moneda local y se espera que el Tesoro no los renueve completamente para descomprimir un poco la falta de liquidez que hay en el mercado.

Un horizonte lejano

Se puede asegurar que si antes de la reunión en Washington la posibilidad de que la Argentina regrese a los mercados globales era algo lejana, después de la misma, ese horizonte no está despejado. Desde que comenzó el gobierno libertario, Luis Caputo ha estado tratando de pagar cada vencimiento en dólares pidiendo prestado los fondos, mientras que el mercado le ha estado reclamando que acumule dólares en las reservas del BCRA como garantía de pago.

Y la meta no es muy exigente. El consultor Ricardo Arriazu estima que el total de la deuda del Estado argentino, tanto en pesos como en dólares, descontadas las tenencias de ANSES y el BCRA, apenas alcanza al 20% del PBI, que es uno de los ratiosm más bajos del mundo.

ministerio economia

Para Arriazu resulta inexplicable que con los números fiscales que tiene la Argentina, que son impecables, no haya podido quebrar la desconfianza de los inversores, salvo por la larga historia de incumplimientos.

“Es una locura este sube y baja. Para evitar esto hay que acumular reservas y dejar de depender de que alguien nos rescate”, afirmó el director de Econviews, Miguel Kiguel.

A pesar de una derrota, el 26 seguirá la ayuda

La gran duda que dejó Trump es si está dispuesto a seguir respaldando a Milei si perdiera las elecciones de medio término. La sensación es que el presidente de Estados Unidos desconoce completamente lo que está pasando en Argentina. El mandatario no tenía ni idea de que en estas elecciones Milei no es candidato, ni que puede haber un cambio de gobierno y de signo político.

Cumbre Trump Milei Casa Blanca (1)

Al respecto, Javier Timerman, un trader de experiencia en Nueva York que en Argentina fundió la sociedad de bolsa Adcap dijo: “Es ridículo creer que si el Gobierno pierde las elecciones del 26 de octubre, Trump corte la ayuda. Al contrario, creo que la aumentaría. El tema es que le deja claro al mercado que el 2027 es totalmente binario respecto a esa ayuda y no falta tanto. Para el mercado, el 2027 se juega con las encuestas del 2026”.