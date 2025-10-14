Donald Trump condicionó el apoyo: "Si Javier Milei no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina"

En un almuerzo en la Casa Blanca, el presidente estadounidense apostó a un triunfo del libertario y expresó su rechazo a una posible cooperación militar con China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , expresó este martes un fuerte respaldo al gobierno argentino encabezado por Javier Milei y condicionó el apoyo futuro a un eventual triunfo de La Libertad Avanza en las próximas elecciones . Lo hizo durante un almuerzo de trabajo celebrado en la Casa Blanca, al que asistieron ambas comitivas.

“La elección en Argentina viene pronto y está siendo mirada por el mundo. La victoria es muy importante, es muy importante saber quién va a ganar la elección, si será un socialista o no”, sostuvo Trump en su intervención. Y agregó: “ Si Milei no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina ”.

El mandatario norteamericano fue más allá al señalar que, en caso de derrota del oficialismo, el triunfo será para " un comunista de la extrema izquierda responsable de llevar al país a este problema en primer lugar”.

Embed "Nuestro apoyo dependerá si Milei gana las Elecciones"



El presidente de Estados Unidos EXTORSIONANDO abiertamente a todos los argentinos como si nada. Después Caputo te quiere hacer creer que no pidieron nada pic.twitter.com/P4K9YO0Do0 — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 14, 2025

Almuerzo en la Casa Blanca

Milei ingresó a la Casa Blanca a las 14.39 (hora argentina). Tras firmar el libro de honor, compartió el almuerzo con Trump, sin agenda de reunión bilateral formal. Según lo informado, el mandatario argentino tiene previsto retornar al país en las próximas horas, luego de participar de una ceremonia en homenaje al activista Charlie Kirk.

Durante su intervención, Milei agradeció el respaldo de Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Quiero agradecer el enorme trabajo del secretario Bessent para ayudar a superar este problema de la liquidez que tenía la Argentina como consecuencia de los ataques políticos que recibimos de nuestros opositores”, sostuvo el presidente argentino.

Trump Milei Casa Blanca

Milei se refirió además al respaldo recibido para avanzar con su programa económico: “No quieren que la Argentina abrace las ideas de la libertad sino otras perimidas que conducen al socialismo”, planteó.

En otro tramo del encuentro, Trump expresó su oposición a un eventual acercamiento entre la Argentina y China en materia militar. “Me disgustaría que hicieran algo con las Fuerzas Armadas de China”, afirmó, en referencia a posibles acuerdos para instalar bases militares en el sur del país.

trump milei casa blanca

Agenda en Estados Unidos

El encuentro se dio en el marco del nuevo programa de asistencia financiera estadounidense anunciado días atrás, que incluye la compra de pesos argentinos y un swap de divisas por USD 20.000 millones, en lo que el gobierno de Milei considera un nuevo respaldo estratégico a su política económica.

Antes de regresar a Buenos Aires, Milei participará en un acto de homenaje a Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre en Utah. El viaje presidencial incluyó reuniones con funcionarios del Tesoro y encuentros con empresarios vinculados al sector energético.