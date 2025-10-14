EN VIVO | Donald Trump y Javier Milei se reúnen en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos recibe a su par argentino en la Casa Blanca. Se espera el anuncio del acuerdo entre los países.

Los presidentes de Estados Unidos y Argentina se reúnen en la Casa Blanca

El presidente Javier Milei mantenía este martes por la tarde una reunión bilateral con su par Donald Trump , en lo que configura su décimo tercer viaje a suelo norteamericano.

El mandatario hizo su ingreso a las 14.39 hora de Argentina y, tras firmar el libro de honor, compartirá un almuerzo con Trump.

El jefe de Estado se encuentra escoltado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Embed - El Presidente Javier Milei llegó a la Casa Blanca para reunirse con el Presidente Donald Trump

Durante el viaje exprés, el mandatario espera poder participar de la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista conservador asesinado de un disparo el 10 de septiembre mientras participaba de una presentación en la Universidad del Valle de Utah, que tendrá lugar a las 17.

La jornada concluirá tras la firma del libro de visitas de la Blair House y la protocolar fotografía con el personal de la residencia de huéspedes. A las 22, la delegación encarará el regreso al país para arribar a territorio argentino a las 8 del miércoles.