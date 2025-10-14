Deportes La Mañana Selección Argentina Argentina enfrenta a Puerto Rico en el cierre de la gira amistosa por Estados Unidos: hora, formaciones y TV

Con Lionel Messi entre los jugadores disponibles, la Scaloneta cierra la primera fecha de amistosos previo a la Copa del Mundo 2026.







La Selección argentina se prepara para la próxima Copa del Mundo a disputarse en 2026 y jugará un nuevo amistoso este martes ante Puerto Rico a partir de las 21 en el Chase Stadium de Miami. Lionel Scaloni piensa un once inicial que puede tener la presencia de Lionel Messi y un debut desde el arranque.

Argentina viene de superar a la Selección de Venezuela por 1-0 el pasado viernes con un tanto de Giovani Lo Celso en un contexto emotivo por la muerte del entrenador de Boca Miguel Ángel Russo. Para este cierre de gira el entrenador prepara el debut de José Manuel López en la delantera del equipo, siendo su estreno oficial en un partido de la Selección. Lo mismo para el joven Lautaro Rivero, que podría ingresar desde el banco.

Previo al partido, Scaloni se refirió a la presencia de Messi en el equipo: "Lo vi jugar el sábado, como imagino que la mayoría. Terminó bien, por lo que sé, todavía no hablé. Tenemos el último entrenamiento y hablaré con él. Si está en condiciones mañana jugará (este martes). Veremos si está para jugar de entrada o algunos minutos. Si ha vuelto para estar con nosotros es porque va a tener minutos pero no podría decirte cuántos".