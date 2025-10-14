El clima en Neuquén

icon
26° Temp
18% Hum
Deportes
La Mañana Selección Argentina

Argentina enfrenta a Puerto Rico en el cierre de la gira amistosa por Estados Unidos: hora, formaciones y TV

Con Lionel Messi entre los jugadores disponibles, la Scaloneta cierra la primera fecha de amistosos previo a la Copa del Mundo 2026.

Argentina enfrenta a Puerto Rico en el cierre de la gira amistosa por Estados Unidos: hora, formaciones y TV

La Selección argentina se prepara para la próxima Copa del Mundo a disputarse en 2026 y jugará un nuevo amistoso este martes ante Puerto Rico a partir de las 21 en el Chase Stadium de Miami. Lionel Scaloni piensa un once inicial que puede tener la presencia de Lionel Messi y un debut desde el arranque.

Argentina viene de superar a la Selección de Venezuela por 1-0 el pasado viernes con un tanto de Giovani Lo Celso en un contexto emotivo por la muerte del entrenador de Boca Miguel Ángel Russo. Para este cierre de gira el entrenador prepara el debut de José Manuel López en la delantera del equipo, siendo su estreno oficial en un partido de la Selección. Lo mismo para el joven Lautaro Rivero, que podría ingresar desde el banco.

Previo al partido, Scaloni se refirió a la presencia de Messi en el equipo: "Lo vi jugar el sábado, como imagino que la mayoría. Terminó bien, por lo que sé, todavía no hablé. Tenemos el último entrenamiento y hablaré con él. Si está en condiciones mañana jugará (este martes). Veremos si está para jugar de entrada o algunos minutos. Si ha vuelto para estar con nosotros es porque va a tener minutos pero no podría decirte cuántos".

Selecciónfestejo-Portada

Por otra parte el elenco puertorriqueño disputa este encuentro sabiendo que no tiene posibilidades de clasificar al certamen ecuménico. Será el primer encuentro que disputarán ambas selecciones.

Probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González o Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López y Nico Paz o Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Probable formación de Puerto Rico

Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’ Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.

Puerto Rico

Lo que tenes que saber

Hora: 21
Estadio: Chase Stadium, Miami
TV: Tyc Sports y Telefe

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso