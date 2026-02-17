El jugador de la Selección Argentina, figura en su club, que es pretendido por el Manchester United

La noticia sacudió a la Premier League y de concretarse la transferencia sería un hecho histórico.

En las últimas horas, medios británicos dieron a conocer una noticia que sacudió a la Premier League. El Manchester United analiza la posibilidad de contratar a Alexis Mac Allister si el mediocampista de Liverpool decide buscar un nuevo destino tras la Copa del Mundo que jugará con la Selección Argentina .

De concretarse la transferencia, sería un verdadero e histórico golpe en el mercado de pases, en especial por la rivalidad histórica entre ambos clubes que complica cualquier negociación.

En los últimos años, trasladar a un futbolista directamente desde Liverpool a Manchester United fue prácticamente imposible. Desde la transferencia de Phil Chisnall en 1964 no se registra un pase directo entre los dos grandes rivales del fútbol inglés. El antecedente de Michael Owen, quien jugó en ambos equipos, es uno de los pocos casos que integran esta breve lista junto al de Paul Ince. En medio de este contexto, Mac Allister tiene contrato con Liverpool hasta 2028, aunque según informa el diario Mirror, el jugador está atravesando una difícil temporada en Liverpool, algo que le sucede al equipo en general.

El reconocido periódico británico indicó que los Diablos Rojos también siguen de cerca a otros futbolistas para sumar en la zona del mediocampo. Ellos son Adam Wharton (Crystal Palace), Carlos Baleba (Brighton) y Elliot Anderson (Nottingham Forest), pero la posibilidad de incorporar a Mac Allister interesa especialmente al nuevo copropietario Sir Jim Ratcliffe.

Según Mirror, Ratcliffe busca dejar todas las puertas abiertas durante el próximo verano, aunque sabe que el fichaje del volante surgido en Argentinos Juniors solo sería viable si el club asegura la clasificación a Champions League. En todo caso, el mediocampista que tuvo un paso por Boca Juniors ya mencionó su deseo de emigrar a España en algún momento de su carrera.

Las posibilidades de que Alexis Mac Allister llegue al Manchester United

El diario Express, por su parte se planteó la chance de un trueque entre futbolistas del Manchester que podrían entrar en la negociación por Alexis Mac Allister. De los jugadores contemplados, Kobbie Mainoo se posiciona como la opción más atractiva para Liverpool, por su juventud y el potencial que ya mostró en la presente temporada.

El mediocampista central es uno que ofrece características futbolísticas similares a las de Mac Allister e incluso podría aportar un perfil adaptable a largo plazo. Sin embargo, el crecimiento del jugador bajo la conducción de Michael Carrick y su vínculo de raíz con el United (es hincha del club) dificultarían su salida, especialmente a un rival directo como Liverpool.

Entre las alternativas más realistas figura Manuel Ugarte, quien no logró consolidarse desde su llegada a Old Trafford hace dos años. El volante uruguayo suma pocos minutos en el primer equipo y su permanencia en la plantilla no parece prioritaria. Pese a ello, Express advierte que Ugarte no parece el candidato ideal para los de Anfield, ya que sus cualidades y rendimiento distan de lo que el club busca como recambio para Mac Allister.

La tercera opción señalada es Mason Mount, cuyo talento entregó destellos de brillantez esta temporada con los Red Devils. El centrocampista inglés no terminó de explotar todo su potencial en Manchester, y contemplaría un cambio de aires como modo de relanzar su carrera.

Mac Allister.jpg Los jugadores argentinos fueron protagonistas en una nueva jornada de la Champions League.

A sus 27 años, Maca, como lo llaman desde su desembarco a la Premier League, llegó a Liverpool desde Brighton en 2023 a cambio de 55 millones de libras esterlinas (USD 69,5 millones) y de inmediato fue clave para la obtención de la Premier League. Reconocido a nivel mundial en su posición, forma parte del selecto grupo que levantó la Copa del Mundo con Argentina tras la final ganada a Francia. La situación actual del conjunto que tiene a Arne Slot en el banco de suplentes, podría ser un condicionante para el futuro cercano de su número 10.