Tras las feroces críticas, Francisco Cerúndolo salió a responder luego de la eliminación de Argentina

Mientras el Argentina Open se preparaba para su inicio, la Selección Argentina comandada por Javier Frana disputaba la Copa Davis en Busan, Corea del Sur. Con un equipo alternativo, la Albiceleste arrancó los Qualifiers con un triunfo y una derrota y en la que en la madrugada del domingo, le siguieron el triunfo en el dobles y las derrotas en los singles que decretaron la decepcionante eliminación .

Tras el desenlace de la serie, muchos fanáticos del tenis argentino apuntaron contras las principales raquetas del país por su negativa a participar del enfrentamiento frente a Corea por priorizar sus respectivos calendarios individuales. Francisco Cerúndolo (19°), la máxima figura del tenis nacional, fue uno de los principales apuntados y no esquivó las preguntas en torno a su baja del seleccionado.

“Ayer me quedé hasta tarde viéndolos, son mis pares, colegas y amigos. Siempre les deseo lo mejor, quiero que ganen como sea”, empezó contando. En el primer turno, Thiago Tirante (95°) le remontó a Hyeon Chung (392°) por 2-6, 7-5 y 7-6 (5) y puso arriba al conjunto nacional, pero la jornada terminó igualada debido a la derrota de Marco Trungelliti (134°) ante Soon-Woo Kwon (343°) por 7-6 (6) y 6-2. En la jornada del domingo, argentina se quedó con el dobles pero los coreanos dieron la vuelta a la serie con dos triunfos en los singles.

image

Está claro que, por el ranking y el rendimiento de los surcoreanos, la presencia de Cerúndolo habría sido prácticamente una garantía de victoria. Entonces, explicó cómo fue su salida por esta serie y por qué tomó esa determinación: “Hablé con Javi. Fue una decisión que tomamos con mi equipo, obvio que duele, no es algo que quiera ni que me guste, pero a veces hay que priorizar otras cosas. Esta vez no se pudo, duele y entiendo las criticas, pero hay que pensar en otras cosas”.

En ese sentido, con respecto a las críticas por su decisión, se mostró contemplativo: “Ser el #1 de Argentina implica que cualquier movimiento que haga va a generar algo, trato de no leer muchas cosas, sé que algunas veces me van a pegar, que otras no, y es lógico que todos quieran que los mejores estén en el equipo”.

Sebastián Báez habló sobre la eliminación de Argentina en la Copa Davis

A diferencia de los nombres más rutilantes como Francisco Cerúndolo (19°), Camilo Ugo Carabelli (48°), Tomás Etcheverry (54°) y Francisco Comesaña (64°), entre otros, el bonaerense Sebastián Báez (35°) no recibió el llamado del capitán albiceleste, Javier Frana, para integrar la alternativa nómina en búsqueda de avanzar a la segunda instancia y quedar nuevamente a un paso del prestigioso Final 8.

image

"Triste obviamente porque lo que más quiero es que Argentina pueda ganar siempre y estar en las instancias finales. A mí me encanta representar a Argentina. Creo que no mucha gente pudo ver los partidos, al menos que se hayan quedado despiertos hasta las 05 de la mañana. En mi caso intenté pero no llegué. De igual manera lo primero que hacía era ver cómo habían salido los chicos", expresó el ex número 18 del ordenamiento masculino, en la previa de su quinta edición al hilo en el Argentina Open.

Respecto a la no citación del líder del combinado, el dueño de siete títulos en el máximo nivel, seis sobre polvo de ladrillo, manifestó: "Hubo un poco de repercusión en Australia por lo que dije pero ya hablé con Javier. De igual manera le tengo mucho aprecio, formó parte del equipo de Seba (Gutiérrez) en la academia. Es algo que ya pasó, se ha resuelto. Obviamente siempre están las puertas abiertas".

Por otro lado, aquel que aún no superó cuartos de final en la competencia porteña se refirió acerca de sus inconvenientes físicos: "Hubo mejoras en mi juego en general. Más que nada porque en los últimos dos años venía arrastrando varias lesiones. En el último mes, a partir de diciembre más o menos, me empecé a sentir mucho mejor, más sano y con más confianza en mi cuerpo. Eso me fue llevando a estar más tranquilo dentro de la cancha, poder disfrutar de jugar y poder desplegar mi juego mucho más libre. Al estar con dolores y lesiones a veces la cabeza te empieza a jugar un poco en contra y te va limitando en otras cosas".