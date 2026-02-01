Bomba: un top 5 se bajó a último momento del Argentina Open

El máximo preclasificado del certamen decidió retirarse a raíz de una lesión sufrida en el Australian Open. Quiénes serán los beneficiados por la reorganización del cuadro.

El Argentina Open sufrió un duro golpe tras la confirmación oficial de Lorenzo Musetti, quien no podrá estar presente en Buenos Aires. El número 5 del mundo era la máxima atracción del certamen, pero una lesión en el aductor lo dejó fuera: su ausencia obliga a la organización a reorganizar el cuadro principal a pocos días del inicio del torneo en Palermo .

El tenista italiano arrastra un desgarro sufrido durante los cuartos de final del Australian Open ante Novak Djokovic en un partido épico. Aquella tarde en Melbourne, el joven talento debió retirarse cuando dominaba el marcador, dejando una imagen de mucha tristeza en el circuito. Tras realizarse estudios exhaustivos en Europa, los médicos le recomendaron frenar la actividad para evitar una lesión mucho más grave.

A través de un video emotivo en redes sociales, el oriundo de Carrara se dirigió directamente a los fanáticos que lo esperaban con ansias en el país. “Lamentablemente, los resultados no son buenos. Decidimos tomar un poco de tiempo para recuperarme bien ”, explicó el talentoso jugador diestro. Esta decisión busca proteger su físico pensando en la gira de cemento que comenzará en marzo en los Estados Unidos.

Lorenzo Musetti anunció que no podrá estar presente en esta edición del IEB+ Argentina Open debido a una lesión.

Le deseamos una pronta recuperación y esperamos volver a verlo muy pronto en Buenos Aires.

El mensaje continuó con un tono de lamento, reconociendo la importancia que tiene para él jugar frente al público de Sudamérica. “Es muy triste decirlo, pero desafortunadamente no estaré participando del torneo de Buenos Aires”, confesó con evidente frustración ante la cámara. La organización del ATP 250 porteño pierde así a su preclasificado número uno y único representante del top 10.

Para finalizar su comunicado, el deportista de 23 años envió fuerzas a sus colegas y un mensaje de cariño a quienes ya habían sacado sus entradas. “Les deseo toda la suerte y éxito a todos los jugadores y a la organización, y un amor especial para todos los hinchas argentinos”. Sus palabras cerraron un capítulo amargo para una edición que prometía tenerlo como el gran animador del polvo de ladrillo.

Francisco Cerúndolo pasará a ser el máximo favorito

La baja de Musetti genera un efecto dominó que beneficia directamente a los representantes de la Legión Argentina en la lista de inscriptos. Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional de la actualidad, tomará el lugar de máximo favorito y primer cabeza de serie del torneo. Esto le otorga, en los papeles, un camino teóricamente más accesible hacia las instancias definitorias del campeonato.

Absolute heartbreak for Lorenzo Musetti

The Italian was 2-0 up against Novak Djokovic in the Australian Open quarter-final before being forced to retire with injury



The Italian was 2-0 up against Novak Djokovic in the Australian Open quarter-final before being forced to retire with injury pic.twitter.com/qCtSnDt4Ai — TNT Sports (@tntsports) January 28, 2026

Otro de los grandes beneficiados es su hermano, Juan Manuel Cerúndolo, quien logra evitar la siempre desgastante etapa de la clasificación previa. Al liberarse el cupo del italiano, el menor de los hermanos ingresa directamente al cuadro principal para alegría del público local. Esta situación le permite llegar con mayor descanso físico al debut oficial en el mítico Buenos Aires Lawn Tennis.

Por su parte, Sebastián Báez también escala posiciones en el ordenamiento y se posiciona como el cuarto preclasificado de esta nueva edición 2026. Al ocupar este lugar de privilegio, el bonaerense no tendrá que disputar la primera ronda y comenzará su camino directamente en los octavos. Por supuesto, se trata de una ventaja estratégica clave para un jugador que suele llegar lejos en la gira sudamericana sobre tierra batida.

La lista de participantes sigue siendo atractiva gracias a la presencia de figuras internacionales de la talla del carismático francés Gael Monfils. También se destaca el brasileño Joao Fonseca, quien regresa a Buenos Aires para defender la corona obtenida el año pasado con autoridad. El torneo mantiene un nivel competitivo alto pese a la ausencia de su figura estelar de último momento.