Cómo les fue a los argentinos en el cuarto día de acción del Australian Open

Entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles en Argentina , se jugó la cuarta jornada del Australian Open . Cuatro tenistas argentinos se presentaron a lo largo del día australiano con dos triunfos y dos derrotas para la delegación argentina en la segunda ronda del certamen.

La raqueta N°1 del Argentina, Francisco Cerúndolo (21°) desplegó un tenis de alto nivel eliminando al bosnio Damir Dzumhur (66°) por 6-3, 6-2 y 6-1 en 1h 37min de acción para igualar su marca histórica en el primer abierto de la temporada. El ruso Andrey Rublev (15°) será su rival cuándo vaya en busca de la clasificación a cuarta ronda.

El argentino de 27 años, 18° del mundo durante la temporada pasada y dueño de 3 títulos (Bastad, Eastbourne y Umag), estrenó su temporada con una derrota temprana en el ATP 250 de Adelaida frente al español Jaume Munar. Prácticamente le tocó hacer borrón y cuenta nueva a raíz de su desembarco en Melbourne Park. Allí, como decimoctavo preclasificado, inició su recorrido con una victoria en parciales corridos ante el chino Zhizheng Zhang por 6-3, 7-6 (0) y 6-3 en 2h 8min de partido para dirigirse directamente hacia su próximo desafío: el bosnio Damir Dzumhur.

image

Después de un pequeño traspié que lo colocó 0-2 abajo en el score, el pupilo de Pablo Cuevas se encausó ganando cinco games consecutivos tomando las riendas del encuentro. Una situación que se mantuvo a lo largo de los siguientes 97 minutos de actividad. Con un 79% de puntos ganados con el primer servicio, 31 winners y 7 de 12 oportunidades de quiebre aprovechadas, logró quedarse con el desafío por 6-3, 6-2 y 6-1 igualando su marca histórica en suelo oceánico.

El triunfo de Etcheverry y las derrotas de Tirante y Comesaña

Tomás Etcheverry (62°) fue el otro gran protagonista de la jornada para la delegación argentina. Eliminó en sets corridos al británico Artur Fery (186°), quién había accedido al cuadro principal del Australian Open a través de la qualy.

El platense logró su clasificación a la tercera ronda del torneo con un resultado de 7-6, 6-1 y 6-3. En la siguiente instancia tendrá una dura prueba ante el kasajo Alexander Bublik (10°) que viene de eliminar al húngaro Marton Fucsovics en tres sets por 7-5, 6-4 y 7-5.

image

Pero no fueron todas buenas para la Argentina en esta jornada. Thiago Tirante (103°) no pudo ante el estadounidense Tommy Paul (20°) y cayó en sets corridos por 6-3, 6-4 y 6-2. En tercera ronda protagonizará un más que interesante duelo ante el español Alejandro Davidovich Fokina (14°).

Y en el último partido del día, Francisco Comesaña (68°) dio batalla pero no pudo ante el estadounidense Frances Tiafoe (34°) y se despidió en cuatro sets por 6-4, 6-3, 4-6 y 6-2. Ahora se medirá ante uno de los locales, Alex de Minaur (6°).

De esta manera, son solo tres los argentinos que se mantienen con vida en este Australia Open, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Sebastián Báez. Este último, aún debe jugar por la segunda ronda y su partido será esta noche, a partir de las 21 de nuestro país, ante el italiano Luciano Darderi.