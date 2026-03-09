AFA: qué dirigentes regionales estuvieron en la reunión del Consejo Federal

Referentes de clubes y ligas de Neuquén y Río Negro dijeron presente en Córdoba el último fin de semana.

El encuentro de dirigentes que anualmente organiza AFA tuvo lugar el último sábado en el estadio de básquet de Instituto Atlético Central Córdoba, el Ángel Sandrín. La reunión del Consejo Federal juntó a más de tres mil directivos, en un recinto donde además hubo mucha prensa y árbitros.

Los representantes de clubes y Ligas se congregaron para conocer las novedades del fútbol de ascenso, pero además el encuentro fue un hecho político por el contexto en el que se dio.

El Consejo Federal es el ente que regula el fútbol del interior, desde el Federal A hacia sus categorías inferiores. En ese sentido, se anunció la creación de un nuevo certamen: el Torneo Argentino del Interior, que estará entre la mencionada tercera categoría del fútbol nacional y el Regional Amateur.

tapia toviggino discrso

Quiénes viajaron desde la región

Entre los miles de dirigentes presentes, tanto Lifune como Liga Confluencia estuvieron representados a través de sus respectivos presidentes: Néstor Mingot y Carlos Roja. Ambos tienen muy buena relación con Claudio Tapia desde hace bastante tiempo.

En cuanto a los equipos del Federal A, no tuvo representación Deportivo Rincón, cuya dirigencia está abocada a la remodelación de su cancha para el próximo torneo y también al partido de Copa Argentina contra San Lorenzo, a jugarse el 20 de marzo próximo.

Por su parte, el Club Cipolletti envió a tres de sus dirigentes para estar representado: Adrián Calfuán (vicepresidente), Juan Pablo Andreotti (tesorero) y Juan José Chelia (primer vocal).

También viajó el referente de Atlético Regina, Walter Rojas. El Albo es el último campeón de la Liga Deportiva Confluencia.

Si bien se trató de un acto protocolar, en este contexto de disputa política le vino muy bien a Tapia y a su mano derecha, Pablo Toviggino, para demostrar una vez más el poder que tienen a nivel dirigencial.

Cabe recordar que a diferencia de la conocida gestión de Julio Humberto Grondona, la conducción del Chiqui se ha nutrido y construyó poder en base al apoyo de las ligas y de beneficios para los clubes del interior.

Más dinero para los clubes

En esta reunión de dirigentes, Tapia destacó el trabajo bajo su mando, llamó a la unidad como siempre lo hace y anunció varias cuestiones. Entre ellas, dijo que a partir de ahora, el dinero que recibirán los clubes del Federal A será el mismo que el que perciben las instituciones de la B Metropolitana: 20 millones de pesos cada uno.

Si bien los gastos para los del interior son mayores por las distancias a recorrer, no deja de ser un cambio importante, ya que los clubes del AMBA recibían siempre mucha más plata.

toviggino tapia dirigentes afa

Todo ocurrió en medio del paro determinados por los directivos de primera división, en respuesta a lo que interpretan como un ataque del gobierno nacional, encabezado por el presidente Javier Milei.

A través de ARCA, diferentes acusaciones por manejo indebido e ilegal de dinero contra Tapia y Toviggino han significado un golpe fuerte a quienes conducen el fútbol en Argentina.

Además, el viernes pasado, River anunció su retiro del Comité Ejecutivo de AFA en disonancia con las formas en las cuales se toman las decisiones en la casa madre del deporte más popular del país.