Cómo será el nuevo torneo que anunció AFA para el fútbol del interior

Fue informado en el encuentro de dirigentes realizado el sábado en Córdoba, con presencia de Chiqui Tapia y Toviggino.

El nuevo torneo que anunciaron desde AFA para el fútbol de ascenso marcará el ritmo para lo queviene. El Consejo Federal oficializó la creación del nuevo Torneo Argentino del Interior , una competencia que comenzará en abril de 2027, contará con al menos 64 equipos y funcionará como categoría intermedia entre el Torneo Federal A y el Torneo Regional Federal Amateur .

El certamen tendrá carácter semiprofesional, se disputará hasta noviembre y otorgará seis ascensos al Federal A.

El anuncio se realizó durante el tercer encuentro nacional de dirigentes, desarrollado en el estadio cubierto del Instituto de Córdoba, donde el secretario general del Consejo Federal, Javier Treuque , y el secretario general de Coordinación, Mario Echevarría , presentaron la nueva estructura que reorganiza el sistema de competencias del fútbol del interior.

toviggino tapia dirigentes afa

Cómo será el nuevo torneo

El flamante torneo tendrá un mínimo de 64 clubes, distribuidos en ocho regiones de ocho equipos cada una.

En la primera etapa habrá un formato regional con partidos todos contra todos dentro de cada zona y luego se desarrollará una fase de playoffs eliminatorios para definir los ascensos.

La competencia se extenderá durante ocho meses, entre abril y noviembre, con el objetivo de brindar mayor continuidad deportiva a los clubes del interior.

El acceso a la nueva categoría se definirá por dos vías: 16 equipos llegarán desde el Torneo Regional Federal Amateur 2026 por mérito deportivo, con dos ascensos por región, mientras que el resto de los participantes obtendrá su lugar a través de licencias institucionales que evaluará el Consejo Federal.

la amistad independiente regional amateur

Según explicaron desde AFA, para esa selección se analizarán criterios como infraestructura, historia deportiva, situación administrativa, ausencia de deudas y personería jurídica al día.

Cabe mencionar que el cumplimiento de esas premisas nunca se ha efectivizado en el inicio de otros torneos, por lo que resulta más un eufemismo que una realidad. En general, la gestión de los dirigentes de cada club y la "llegada" al Consejo Federal alcanza para obtener las mencionadas licencias.

Ascensos y descensos

El Torneo Argentino del Interior otorgará seis ascensos al Federal A y registrará 16 descensos al Torneo Regional Federal Amateur, con dos equipos relegados por cada región.

Además, la organización analiza establecer un requisito mínimo de contratos profesionales registrados en la AFA por club, una medida que busca darle a la divisional un perfil semiprofesional y elevar el nivel competitivo.

Cómo afecta a las otras categorías

La creación de esta categoría también implicará cambios en el resto de los torneos del interior, ya que en 2026 el Federal A continuará entre marzo y diciembre con dos ascensos a la Primera Nacional y cuatro descensos al nuevo certamen.

A su vez, el Regional Amateur mantendrá su calendario entre agosto o septiembre y diciembre, aunque pasará a otorgar 16 ascensos al Torneo Argentino del Interior.

Desde 2027, el mapa del ascenso del interior quedará estructurado en tres niveles: el Federal A como categoría principal del Consejo Federal, el nuevo Torneo Argentino del Interior como división intermedia y el Torneo Regional Federal Amateur como tercer escalón.

En este contexto, será muchos los equipos de Neuquén y Río Negro que formarán parte de este nuevo torneo.