Además de River: quiénes son los clubes que romperían con la AFA

La decisión de River de apartarse del Comité Ejecutivo de la AFA sigue generando repercusiones y podría abrir una fractura institucional en el fútbol argentino. El club anunció su salida del órgano de conducción al considerar que los mecanismos de decisión dentro de la Asociación del Fútbol Argentino carecen de claridad y previsibilidad.

La periodista Luciana Rubinska , en Infobae, analizó el impacto de la medida y señaló que el movimiento del Millonario puede desencadenar un efecto dominó en otros clubes. “ La verdad que fue un bombazo lo que se ha dado a conocer en el día de ayer. A mí me parece que lo que se está presentando ahora es la grieta dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. Y que esta medida que tomó River de, a través de un comunicado, apartarse de la cúpula más importante de la AFA puede marcar un antes y un después ”, afirmó.

Rubinska explicó además que la decisión generó malestar en el sector cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. “ La noticia no cayó bien en un sector, por lo menos en el sector más cercano a Chiqui Tapia. Fue un baldazo de agua fría ”, sostuvo.

Según la periodista, varios dirigentes ya evalúan seguir el mismo camino. “A partir de esta decisión de River van a haber, en total, cinco clubes que van a mantener y que se van a sumar a esta misma postura de salirse, de correrse de este comité”, aseguró.

Embed - Infobae on Instagram: "LOS CLUBES DE FÚTBOL QUE SE DISTANCIARON DE LA AFA Con críticas a su funcionamiento, el Club Atlético River Plate anunció que no participará más de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA. Otros 5 instituciones planean tomar la misma decisión. No te pierdas la noticia completa en nuestro canal de YouTube." View this post on Instagram

Entre los equipos que podrían acompañar la postura aparecen Racing, Talleres, Gimnasia y Estudiantes. Rubinska también señaló que el conflicto tiene antecedentes recientes en las decisiones internas del fútbol argentino. “El punto de quiebre resultó después de lo que fue el título de Rosario Central. Ahí dijeron que había sido de manera unánime y que todos habían aceptado que le dieran un título a Rosario Central, un título que no estaba previsto, que no estaba escrito”, explicó.

Además, remarcó que River tampoco acompañó el paro impulsado por la AFA, lo que profundizó las diferencias. “En esta última etapa, en el paro, muchos de los equipos salieron a bancar a Chiqui Tapia con camisetas. River no apoyó el paro y termina siendo un punto de inflexión”, precisó.

Por último, la periodista se refirió a uno de los puntos del comunicado del club de Núñez vinculado al modelo institucional. “Lo que dice de las sociedades sin fines de lucro no es un tema menor. River siempre se paró en ese lugar y acá no hay nada para discutir”, afirmó.

El comunicado completo de River

Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.

Desde el año 2013, River Plate ha sostenido una mirada clara sobre el rumbo que debe tomar el fútbol en nuestro país. En ese sentido, el Club ha promovido de forma permanente, entre otras cosas, la necesidad de consolidar una competencia profesional con un torneo de 20 equipos, acompañado por una generación de recursos que permita el crecimiento del conjunto de los clubes que integran nuestro fútbol.

Asimismo, River Plate ratifica su histórica defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y, al mismo tiempo, expresa su reconocimiento a la Asociación del Fútbol Argentino en la defensa del régimen de aportes previsionales vigente para la actividad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2029657731913625860&partner=&hide_thread=false COMUNICADO OFICIAL



Ante la información que ha trascendido en las últimas horas, el Club Atlético River Plate desea dejar en claro ante sus socios, socias, hinchas y ante toda la comunidad del deporte su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino.



Desde el año 2013, River… pic.twitter.com/HyHKl3oZte — River Plate (@RiverPlate) March 5, 2026

River Plate cree profundamente en el armónico funcionamiento de las instituciones y en el valor de los órganos colegiados para la toma de decisiones. No obstante, entiende que en el actual funcionamiento del Comité Ejecutivo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones de ese cuerpo.

Nuestra institución considera que las discusiones sobre el futuro del fútbol argentino deben darse mediante procedimientos claros y previsibles: con los temas incorporados en el orden del día con su debida antelación y sometidos a votación de los miembros correspondientes. En reiteradas ocasiones, la dinámica de funcionamiento observada no ha reflejado esos mecanismos, resultando en procesos menos claros que aquellos a los que River Plate está acostumbrado en el funcionamiento de su propia Comisión Directiva.

Por este motivo -y hasta tanto no se corrijan los mecanismos antes mencionados- el Club ha decidido no participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino.