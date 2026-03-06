Los tres equipos argentinos incluidos en la lista de los 50 mejores de la historia

La prestigiosa revista especializada en fútbol, FourFourTwo, publicó un ranking con los 50 mejores equipos de la historia del fútbol. Entre ellos, colocaron a tres equipos argentinos : Independiente , Boca Juniors y River Plate .

El ranking, elaborado por la publicación británica, destaca el impacto y la trascendencia de clubes y selecciones en diferentes épocas, y sitúa a Brasil de 1970, Milan de finales de los años 80 y Barcelona de la era Guardiola en las tres primeras posiciones.

El Rojo (17°), el Xeneize (26°) y el Millonario (34°) consolidaron su lugar en la historia del fútbol mundial, que analizó logros, estilos y figuras emblemáticas. La presencia de estos equipos argentinos en el ranking pone de manifiesto la relevancia del fútbol sudamericano en el escenario internacional, junto a potencias europeas y selecciones nacionales históricas.

image

El podio lo encabeza Brasil 1970, equipo que, de acuerdo con el mencionado medio, “ocupó para siempre un lugar destacado en el panteón”. La revista británica subraya la importancia de la figura de Pelé y el talento colectivo de aquella selección. En segundo lugar aparece el Milan de 1987 a 1991, dirigido por Arrigo Sacchi. El conjunto italiano es descrito como el resultado de una revolución táctica y de gestión. Y la tercera posición la ocupa el Barcelona de 2008 a 2011, dirigido por Pep Guardiola y con Lionel Messi como figura. La publicación destaca el “sextete” conseguido por ese equipo y el impacto por su estilo de juego: “Al introducir el tiki-taka —originalmente concebido como un insulto— en el léxico futbolístico, reescribieron el manual del deporte rey con su propia imagen, perfectamente formada, del 4-3-3”.

Los equipos argentinos incluidos en el ranking

Entre los equipos argentinos, el mejor posicionado es Independiente (1971-1975), ubicado en el puesto 17 del ranking. Se trata de una etapa de supremacía continental y el medio británico atribuye gran parte de ese éxito a la figura de Ricardo Bochini: “El mediapunta de 1,68 m era tan bueno que se convirtió en el ídolo de Diego Maradona; el héroe argentino del 86 iba a ver a Independiente solo para ver al Bocha en acción”. Además, recuerda las conquistas internacionales frente a Juventus y Atlético de Madrid, y la única derrota ante el Ajax de Johan Cruyff.

El segundo club argentino en la lista es Boca Juniors (1998-2004), que ocupa la posición 26. La publicación señala que cuando Carlos Bianchi asumió la conducción técnica, el club atravesaba un período de escasez de títulos. Bajo la dirección del Virrey, Boca experimentó una reestructuración profunda: “Bianchi recortó un plantel inflado y reutilizó el clásico sistema de Boca: 4-3-1-2, con un portero excéntrico, defensores trabajadores y un mediocampo disciplinado, todo orquestado por un número 10 mercurial (Juan Riquelme) y encabezado por un goleador depredador (Martín Palermo)”. El equipo obtuvo tres Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y cuatro títulos de liga, consolidando un ciclo que marcó la historia del club.

image

El tercer equipo argentino destacado es River Plate (1941-1947), ubicado en el puesto 34. El medio describe a “La Máquina” como “probablemente el mejor equipo de Sudamérica” y explica el origen del apodo: “Ese apodo, La Máquina, se refiere a un ataque estelar compuesto por Julián Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Ángel Labruna y Félix Loustau, que solo jugó 18 partidos juntos”. La publicación enfatiza la calidad del plantel, que también contó con figuras como Amadeo Carrizo, Néstor Rossi y Alfredo Di Stéfano, y recuerda el triunfo ante Boca Juniors por 5-1 en 1941, así como los éxitos en el torneo local. El ciclo culminó cuando una huelga de jugadores promovió la salida de figuras hacia el fútbol colombiano.

El ranking de FourFourTwo incluye a equipos de todos los continentes, pero la presencia de tres equipos argentinos subraya el peso histórico de los clubes sudamericanos. Además, Independiente, Boca Juniors y River Plate comparten reconocimiento con otras leyendas del fútbol mundial, como el Liverpool de los años 70 y 80, Ajax y selecciones nacionales como la Hungría de los años 50 y la España campeona del mundo.

Dentro de la nómina también sobresale la ausencia de la selección argentina, una de las máximas ganadoras a nivel mundial. En este ranking se obviaron las presencias de la Albiceleste ganadora del Mundial 78, la de Carlos Bilardo -con un Diego Maradona descoyante-, que levantó la Copa del Mundo de 1986 y fue subcampeona en Italia 1990, y la Scaloneta. El actual conjunto nacional, con Lionel Messi como bandera, ganó dos Copas América, la Finalissima y conquistó el planeta en Qatar 2022.

El ranking completo

1- Brasil (1970)

2- Milan (1987-1991)

3- Barcelona (2008-2011)

4- Ajax (1965-1973)

5- España (2007-2012)

6- Real Madrid (1955-1960)

7- Liverpool (1975-1984)

8- Inter de Milán (1962-1967)

9- Benfica (1959-1968)

10- Santos (1955-1968)

11- Hungría (1950-1956)

12- Bayern Múnich (1967-1976)

13- Países Bajos (1974-1978)

14- Manchester City (2017-2024)

15- Celtic (1965-1974)

16- Milan (2004-2007)

17- Independiente (1971-1975)

18- Juventus (1980-1986)

19- Dynamo Kiev (1985-1987)

20- Barcelona (1988-1994)

21- Liverpool (2018-2021)

22- Brasil (2002-2004)

23- Alemania Occidental (1970-1976)

24- Francia (1996-2000)

25- Manchester United (1995-2001)

26- Boca (1998-2004)

27- Torino (1945-1949)

28- Borussia Monchengladbach (1970-1979)

29- Nottingham Forest (1977-1980)

30- Austria (1930-1936)

31- Arsenal (2001-2004)

32- Juventus (1994-1998)

33- Francia (1982-1986)

34- River (1941-1947)

35- Manchester United (1965-1968)

36- Feyenoord (1968-1971)

37- Brasil (1982)

38- Budapest Honved (1950-1955)

39- Ajax (1992-1996)

40- Arsenal (1930-1935)

41- Leeds United (1968-1975)

42- Steaua Bucarest (1984-1989)

43- Tottenham Hotspur (1960-1962)

44- Hamburgo (1977-1983)

45- Chelsea (2004-2006)

46- Chile (2014-2016)

47- Wolverhampton Wanderers (1953-1960)

48- Real Madrid (2000-2002)

49- Inglaterra (1966)

50- Leicester City (2015-2016)