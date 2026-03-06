La Casa Blanca publicó un video de la charla íntima entre Lionel Messi y Donald Trump

El capitán del Inter Miami y la Selección Argentina tuvo un momento íntimo junto al presidente de los Estados Unidos.

La Casa Blanca publicó un video en redes sociales de lo que fue el encuentro entre el capitán argentino Lionel Messi y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que se los ve compartiendo a gusto en la reunión.

En la reunión en cuestión, se lo ve a Messi charlando con Marco Rubio , secretario de Estado de Estados Unidos, junto a futbolistas como Luis Suárez y Rodrigo De Paul , y lo que fue la charla íntima del capitán y Trump.

El equipo de Inter Miami visitó en la tarde de este jueves la Casa Blanca donde se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ingresó al recinto acompañado por el astro argentino Lionel Messi.

El encuentro se trata de una tradición en el deporte de Estados Unidos, ya que, la Casa Blanca recibe todos los años a los equipos que lograron títulos en los diferentes deportes y el Inter Miami fue campeón en la Major League Soccer (MLS).

La sorpresa llegó al evento cuando, luego del arribo de todos los futbolistas del plantel, Messi todavía se encontraba ausente, aunque el delantero de la Selección argentina se mostró frente a las cámaras ingresando junto a Trump.

La ocasión se dio pasadas las 18:30 de la Argentina, dos horas menos en la ciudad estadounidense de Washington y tuvo como su momento de mayor importancia un discurso del máximo representante del partido republicano, en el cual se expresó sobre el conflicto bélico que enfrenta a Israel y su país con Irán, la situación que se vive en Venezuela tras la captura y encarcelamiento de su presidente Nicolás Maduro, además de unas palabras para los invitados.

“Es un honor decir lo que ningún presidente ha dicho antes: bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi”, afirmó el mandatario norteamericano, quien también hizo mención a que el argentino es ídolo de su hijo y soltó una pregunta al aire que generó las sonrisas de la delegación: “¿Quién es mejor, Messi o Pelé?”.

Lionel Messi protagonizó un gracioso momento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En un momento de su discurso, el mandatario estadounidense bromea al decir “no lo sé, podrías ser mejor que Pelé… ¿Quién es mejor, Messi o Pelé?”. Ante esta pregunta, todos los presentes no dudaron y respondieron “Messi” al unísono.

Además, Trump saludó con un apretón de manos a Jorge Más, propietario del club, y felicitó el trabajo de su entrenador Javier Mascherano, y el de otro gran referente futbolístico del club, el delantero uruguayo Luis Suárez.

El jugador rosarino debe viajar a Washington porque Inter Miami juega el sábado ante DC. United, que hace como local en Baltimore, ciudad cercana a la Casa Blanca, en un partido válido por la tercera fecha de la MLS.

La guerra y la incertidumbre por Irán

La guerra entre Estados Unidos e Irán estalló en los últimos días con los ataques norteamericanos junto con Israel que derivaron en la muerte del ayatolá Ali Jamenei, quien había gobernado durante las últimas cuatro décadas en el país del Medio Oriente.

Si bien no hay ninguna certeza sobre la participación de Irán en el Mundial, el presidente de su federación, Mehdi Taj habló luego de los ataques y se lamentó porque “lo que es seguro es que, tras este ataque, no podemos esperar que la Copa Mundial se presente con esperanza”.

Otra situación que complica aún más a Irán es el hecho de que todos sus partidos correspondientes a la fase de grupos los tendrá que disputar en Estados Unidos. En caso de que finalmente Irán desista de participar, la FIFA podría modificar su grupo y dejarlo con solo tres integrantes, o meter a alguna otra selección asiática.