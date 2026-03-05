Inter de Miami, con Messi presente, visitó a Donald Trump en la Casa Blanca

El último campeón de la MLS, con el astro argentino, cumplió con la tradición y fue recibido por el presidente de Estados Unidos.

Inter de Miami visitó al presidente Donald Trump en la Casa Blanca , en el marco de la tradición del país norteamericano, que invita al vigente campeón de la Mayor League Soccer (MLS) para celebrar el título. Lionel Messi estuvo presente, a pesar de que había rumores de que podría no asistir al evento.

El astro argentino fue el último en ingresar a la sala, ya que lo hizo junto a Donald Trump . El resto del equipo de Inter de Miami, con Javier Mascherano y Rodrigo De Paul incluidos, ya estaba dentro, a la espera de los máximos protagonistas del evento.

El encuentro se trata de una tradición en el deporte de Estados Unidos , ya que, la Casa Blanca recibe todos los años a los equipos que lograron títulos en los diferentes deportes y ligas del país norteamericano y el Inter Miami fue campeón de la MLS en 2025 por primera vez en la historia.

Lo más llamativo es que Trump comenzó el acto hablando de las hazañas del ejercito de Estados Unidos en su conflicto con Irán, en presencia de los jugadores de Inter de Miami: "El ejército estadounidense, junto con sus excelentes aliados israelíes, continúa destruyendo por completo al enemigo, a niveles nunca antes vistos. Estamos destruyendo los misiles de Irán".

Lionel Messi en la Casa Blanca

El argentino, capitán del Inter de Miami, ingresó junto con Trump a la reunión con el plantel en la Casa Blanca y permaneció a la derecha del presidente durante su discurso.

Trump incluso bromeó, diciendo que su hijo fue el que le comentó que el astro argentino visitaría el lugar, y aclaró que es un gran fan del futbolista. Además, declaró que es el primer presidente de EEUU que tiene el placer de invitarlo a la Casa Blanca.

El rosarino, en enero de 2025 había sido invitado por Joe Biden para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, pero el capitán de la Selección argentina no pudo asistir por problemas de agenda.

Es sumamente extraño ver a Messi en este tipo de eventos políticos, ya que suele evitarlos, pero esta vez decidió participar junto al plantel, que debía viajar de todas maneras porque el Inter Miami juega el sábado ante DC. United, que hace como local en Baltimore, ciudad cercana a la Casa Blanca, en un partido válido por la tercera fecha de la MLS.

Cristiano Ronaldo ya había visitado a Trump

En noviembre del año anterior, Cristiano Ronaldo había visitado a Donald Trump en la Casa Blanca. Su encuentro fue posteriormente retratado en redes sociales, con fotos que mostraban al portugués en la Oficina Oval, junto al presidente de Estados Unidos.

Su visita se había dado en el marco de la estadía del príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán en el país norteamericano. El portugués, desde fines de 2022 es la cara del proyecto futbolístico de Arabia Saudita, por lo que fue invitado a la cena con los altos mandatarios, junto a su esposa, Georgina Rodríguez.