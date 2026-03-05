Polémica en Racing: un jugador no habría concentrado por un conflicto con la dirigencia

Un futbolista no viajó con el plantel en el último encuentro del Torneo Apertura en Tucumán por un insólito motivo.

Un jugador de Racing no concentró por un conflicto con la dirigencia.

Racing venció 3-0 a Atlético de Tucumán de visitante, con un doblete de Duván Vergara y uno de Santiago Solari y se afianzó en la tabla de posiciones, en el sexto puesto de la zona B del Torneo Apertura, tras un arranque deficiente. Pero lo que debió ser alegría, sumó polémica por la decisión de uno de sus jugadores.

Aunque Racing había informado que Gastón Martirena no concentró por "motivos personales", la información del periodista partidario, Leandro Adonio Belli, fue contraria a lo anunciado por el club, manifestando que hubo una polémica con la dirigencia y el mismo futbolista se habría bajado del viaje a Tucumán.

Martirena tomó la decisión de bajarse de la concentración del partido de la fecha ocho, por un enojo con la dirigencia de Racing, encabezada por Diego Milito, que habría rechazado una oferta de Gremio .

El conjunto brasilero habría ofrecido una propuesta por un préstamo sin cargo y sin opción de compra por el lateral derecho, que actualmente es suplente en el equipo de Gustavo Costas.

La decisión de Gastón Martirena de no concentrar ante #AtléticoTucumán se dio luego de que #Racing rechazara una oferta de #Gremio para sumarlo a préstamo sin cargo y sin opción de compra, tal como informó @martinidaberry.

El jugador entiende que hoy corre de atrás por el…



— Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) March 5, 2026

La dirigencia de Racing consideró "inaceptable y absurda" la propuesto de Gremio, algo que generó un profundo malestar en el jugador, que decidió no viajar a Tucumán en rechazo de la decisión del club.

Martirena tuvo un gran 2024 en La Academia, siendo una de las piezas clave en la consagración de la Copa Sudamericana. En 2025 perdió terreno ante Facundo Mura, que terminó marchándose en este mercado de pases.

Gustavo Costas decidió buscar un lateral derecho en el mercado, para sumarle competencia al plantel. El elegido fue Ezequiel Cannavo, que llegó desde Defensa y Justicia y no tardó en ganarse el puesto, a base de grandes actuaciones. Ante la falta de minutos, Martirena sentía que era un buen momento para dejar el club.

"Ezequiel Cannavo":

Porque informan que será nuevo jugador de Racing

— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 29, 2026

Martirena volvió a entrenar con normalidad este jueves, y podría concentrar para el próximo encuentro ante Sarmiento. A pesar de esto, en la dirigencia no cayó bien la decisión del jugador.

Racing y Unión, en conflicto por Nardoni

La venta de Juan Nardoni a Gremio por ocho millones de dólares aproximadamente, fue una de las grandes operaciones del último mercado de pases. Pero también provocó un conflicto entre Unión de Santa Fé y Racing, que compartían porcentajes del pase del jugador. Aunque todavía no se dio por vía legal, el Tatengue intimó vía mail a la Academia por el pago del 30% que le corresponde, del cual todavía no recibió nada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/racingdealma/status/2029306021961674998?s=20&partner=&hide_thread=false UNIÓN INTIMÓ A RACING



El Tatengue exige ver los contratos de Nardoni y Balboa para saber cuánto dinero tiene que recibir.



Hasta el momento se pagó una cuota de 46 millones de pesos por Rocky y nada por Nardoni.



— Racing de Alma (@racingdealma) March 4, 2026

Ambos equipos tuvieron otra operación en común, que fue la venta de Adrián Balboa al Pari Nizhniy Novgorod de Rusia por aproximadamente un millón de dólares. De este pase, Unión recibió la primera cuota por 46 millones de pesos, y está a la espera de la segunda.

Luis Spahn, presidente de Unión, reconoció en entrevistas que mantiene conversaciones con Milito por este tema: "Racing todavía no pagó. Hablé el viernes con Milito pidiéndole soluciones. Me encontré con que no estaba el tesorero. Charlamos un largo rato con Diego y el secretario (Feldman) y me dijeron que están muy mal económicamente. Les dije que no era una cuestión de voluntad. Es una obligación el pago que nos deben realizar. Y también es un tema de respeto".