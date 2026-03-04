Leandro Díaz fue denunciado por pegarle a un socio tras la derrota ante Racing y podría ser sancionado: el video

El delantero de Atlético Tucumán volvió a quedar en la polémica por un tenso cruce con dos hinchas del club.

Leandro Díaz , conocido también como "el loco", ha sumado un nuevo capítulo polémico en su carrera deportiva, esta vez tras el la derrota en el estadio Monumental José Fierro de su equipo Atlético Tucumán ante Racing . Es que en un clima caliente por un equipo que no encuentra solidez y está décimo tercero tan solo dos puntos por encima del último, las críticas son recurrentes.

Cuando estaba por salir del estadio tras la derrota 0-3, habría agredido junto a su hermano a dos socios de la institución según una denuncia que recibió la Justicia, en la Comisaría 5°. Según contó el hincha, bajó al estacionamiento del estadio y vio al delantero y su hermano golpeando a su hermano.

A su vez contó que intentó separar la pelea y terminó recibiendo una agresión que le generó una herida en una de sus orejas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2029158628997964019&partner=&hide_thread=false El Loco Díaz se peleó otra vez con un hincha



Luego de que Atlético Tucumán perdiera contra Racing, el delantero protagonizó una situación violenta.



gonzasfok pic.twitter.com/TsUS3OVI8M — Diario Olé (@DiarioOle) March 4, 2026

Más allá de lo ocurrido en el estadio, la persona denunciante, de la cual no se sabe el nombre, contó que el padre de Díaz junto al hermano y otra persona, fueron a amenazarlo a su puesto de verduras. Es por eso que pidió que le prohíban el acercamiento de la familia y el propio jugador.

"Sos un cagón de mier.... Chupame la p...", se escucha gritar al jugador hacia los socios. Cabe recordar que el jugador no disputó el encuentro debido a una lesión.

Racing en problemas: se conoció el grado de las lesiones de dos de sus figuras

Racing Club de Avellaneda está pasando por la peor de sus semanas. Al esguince de tobillo de Maravilla Martínez, ahora se le suma la grave lesión de su refuerzo top, Valentín Carboni, quién en pleno entrenamiento se lesionó la rodilla.

Según informó el club, el atacante de 20 años, que no fue de la partida en el empate ante Independiente Rivadavia de este jueves, sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y la rotura parcial del ligamento colateral externo en la práctica matutina de este viernes.

Carboni, cuyo pase pertenece a Inter, será operado en los próximos días y estará fuera de las canchas por al menos 7 meses, motivo por el que se perderá el Mundial y podría no volver a jugar en el conjunto de Avellaneda.

image

En octubre de 2024, en un entrenamiento de la Selección Argentina, Carboni había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, situación que finalizó su préstamo en Olympique de Marsella. Luego, Inter lo cedió a Genoa -previamente también había defendido la camiseta de Monza-, donde no tuvo continuidad. En ese contexto, buscando minutos para volver al radar de Scaloni y pelear por un lugar en la Copa del Mundo, el talentoso futbolista llegó cedido a Racing por un año.

El atacante fue titular en los primeros tres partidos, que terminaron en derrotas de la Academia, siendo reemplazado después de una hora y sin poder mostrar su nivel. Luego, ingresó algunos minutos contra Argentinos y Banfield, mientras que frente a Boca e Independiente Rivadavia se quedó en el banco de suplentes.

La lesión de Maravilla Martínez

En el partido que Racing igualó 1-1 con Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026, hubo una lesión que complica a Gustavo Costas y a la Academia. Es que Adrián "Maravilla" Martínez tuvo que salir por una lesión y este viernes se conoció el grado de la misma.

image

A los 38 minutos del primer tiempo, el delantero sufrió una lesión que obligó a su salida anticipada en el encuentro de la Academia, en carrito, impedido de poder pisar bien. El goleador, de 33 años, sufrió un esguince de grado 2 en el tobillo izquierdo. Esto implica que deberá estar entre tres y cuatro semanas inactivo, es decir, casi un mes seguro afuera de competencia.

En la jugada, el Nº9 fue a disputar una pelota con Juan Manuel Elordi y, al apoyar el pie, pisó mal y se le dobló el tobillo izquierdo de manera evidente. La acción generó inmediata inquietud, ya que el atacante quedó tendido en el césped con claros gestos de dolor.

Tras varios minutos de atención médica, los profesionales ingresaron al campo y finalmente el goleador fue retirado en carrito, en medio del aplauso y la preocupación de los hinchas académicos. A los 41’, se concretó la variante: ingresó Tomás Conechny en reemplazo de Martínez, quien dejó el campo visiblemente afectado.

image

A estas bajas por lesión, a Costas se le suma la de Matko Miljevic, figura en los últimos partidos de Racing. El mediocampista se fue expulsado por doble amarilla en el empate de la Academia contra Independiente Rivadavia.