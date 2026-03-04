Entre risas y nervios, Coudet habló de la negociación con River: "Juré por mis cuatro pibes"

El entrenador fue presentado por Di Carlo y Francéscoli en una conferencia de prensa donde habló de varios temas.

En los días previos a su conformación como nuevo DT, Eduardo Coudet había dicho el jueves pasado que River no lo había llamado y lo juró por sus cuatro hijos. En la presentación formal como flamante entrenador del Millonario, el Chacho recordó aquella frase e interrumpió una respuesta del mánager, Enzo Francéscoli , para aclararlo.

Mientras el uruguayo contaba cómo había sido el proceso de la contratación, el técnico aclaró: "Perdón, fue el sábado. Porque después me tratan de mentiroso, juré por mis cuatro pibes".

En la previa al último partido en el que dirigió al Alavés , Coudet habia sido consultado sobre el posible interés de River, pero él negó de forma contundente las versiones que indicaban algún contacto directo. Apenas seis días después de esa conferencia de prensa, el Chacho ya empezó a trabajar en el club de Núñez.

Mas frases de Coudet como nuevo DT de River

El presidente de River, Stefano Di Carlo, aseguró que Coudet “es el mejor para este momento de River”, durante la presentación del nuevo director técnico.

Por su parte, Francescoli destacó que “nos va a devolver muchos momentos importantes que ha tenido el club en otras épocas” y aseguró que su llegada “fue una decisión consensuada por la directiva”.

Coudet adelantó que “empieza un lindo camino juntos” y confesó estar “muy contento de que se haya dado esta situación”.

El entrenador dijo que tiene "mucha adrenalina y mucha ilusión" en su nuevo desafío. Además valoró el intercambio que tuvo con Marcelo Gallardo, quien recién dejó el cargo.

A sabiendas del momento que vive el equipo, Chacho no abandonó su estilo: “No vine a un cumpleaños, pero hay que descontracturar un poco porque desde la tensión es muy difícil”.