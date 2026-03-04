Los hinchas del Alavés explotaron contra el Chacho por su salida: "Todo vuelve"

Luego de su salida del club y la presentación en River, los hinchas del elenco que pelea el descenso estallaron contra el DT.

En River renovaron las energías tras la salida de Marcelo Gallardo y la rápida presentación de Chacho Coudet en el cargo de entrenador, a pesar de que tenía un vínculo vigente con el Alavés de España que no marcha de la mejor manera en la tabla de posiciones debido a que está en el décimo sexto puesto cerca de los lugares de descenso.

Es por eso que su salida repentina del club español tras el interés del millonario decantó en un fuerte reclamo de los hinchas que expresaron su reclamo en las redes sociales con fuertes mensajes. No lo perdonaron a pesar de que es un sueño cumplido para el entrenador.

“Efectivamente, es una falta de respeto” , “qué pensarán tus cuatro hijos”, “cierra al salir gallina”, “n o has respetado tu palabra”, “nos mintió y nos dejó tirados” y “has abandonado el barco“, fueron algunos de los mensajes que fueron publicados en las redes.

Mensajes contra Coudet

Entre risas y nervios, Coudet habló de la negociación con River: "Juré por mis cuatro pibes"

En los días previos a su conformación como nuevo DT, Eduardo Coudet había dicho el jueves pasado que River no lo había llamado y lo juró por sus cuatro hijos. En la presentación formal como flamante entrenador del Millonario, el Chacho recordó aquella frase e interrumpió una respuesta del mánager, Enzo Francéscoli, para aclararlo.

Mientras el uruguayo contaba cómo había sido el proceso de la contratación, el técnico aclaró: "Perdón, fue el sábado. Porque después me tratan de mentiroso, juré por mis cuatro pibes".

En la previa al último partido en el que dirigió al Alavés, Coudet habia sido consultado sobre el posible interés de River, pero él negó de forma contundente las versiones que indicaban algún contacto directo. Apenas seis días después de esa conferencia de prensa, el Chacho ya empezó a trabajar en el club de Núñez.

coudet river

Mas frases de Coudet como nuevo DT de River

El presidente de River, Stefano Di Carlo, aseguró que Coudet “es el mejor para este momento de River”, durante la presentación del nuevo director técnico.

Por su parte, Francescoli destacó que “nos va a devolver muchos momentos importantes que ha tenido el club en otras épocas” y aseguró que su llegada “fue una decisión consensuada por la directiva”.

Coudet adelantó que “empieza un lindo camino juntos” y confesó estar “muy contento de que se haya dado esta situación”.

El entrenador dijo que tiene "mucha adrenalina y mucha ilusión" en su nuevo desafío. Además valoró el intercambio que tuvo con Marcelo Gallardo, quien recién dejó el cargo.

A sabiendas del momento que vive el equipo, Chacho no abandonó su estilo: “No vine a un cumpleaños, pero hay que descontracturar un poco porque desde la tensión es muy difícil”.