Mundial 2026: esta la lista completa de la Selección Argentina con todos los nombres de Lionel Scaloni

A poco más de tres meses para la cita mundialista , el DT Lionel Scaloni piensa en estos nombres para la lista de la Selección Argentina en el Mundial 2026 .

Entre el 1 y el 4 de junio, Lionel Scaloni deberá presentar oficialmente la lista de buena fe de la Selección Argentina para el Mundial 2026 , que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

Arqueros:

Emiliano Martínez.

Gerónimo Rulli.

Defensores:

Nahuel Molina.

Cristian Romero.

Nicolás Otamendi.

Lisandro Martínez.

Nicolás Tagliafico.

Volantes:

Rodrigo De Paul.

Leandro Paredes.

Enzo Fernández.

Alexis Mac Allister.

Delanteros:

Lionel Messi.

Julián Álvarez.

Lautaro Martínez.

Thiago Almada.

Amén de estos 15 apellidos, la lista de buena fe de la Selección Argentina para el Mundial 2026 se completará con otros 11 futbolistas, que -según trascendió- podrían ser los siguientes:

Arquero:

Walter Benítez.

Defensores:

Gonzalo Montiel.

Leonardo Balerdi.

Facundo Medina.

Marcos Acuña.

Volantes:

Giovani Lo Celso.

Exequiel Palacios.

Nicolás Paz.

Franco Mastantuono.

Delanteros:

Giuliano Simeone.

Nicolás González.

¿Cuándo vence el plazo para que Lionel Scaloni eleve la lista de buena fe de la Selección Argentina?

Cabe recordar que el conjunto que dirige Lionel Scaloni debutará en el Mundial 2026 ante el combinado nacional de Argelia el martes 16 de junio a las 22.00 (hora de Argentina), en el Arrowhead Stadium de Kansas. Los dos siguientes cotejos los disputará en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington-: vs. Austria -el lunes 22 de junio a las 14.00 (hora de Argentina)- y Jordania -el sábado 27 de junio a las 23 hora argentina-.

El Mundial 2026 conllevará dos situaciones inéditas en la historia de la Copa. Por un lado, será organizado por tres países (Canadá, Estados Unidos y México) por primera vez. Y, por el otro, lo disputarán 48 selecciones (en Qatar 2022 participaron 32 combinados nacionales).