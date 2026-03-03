Finalissima entre Argentina y España: las posibles sedes para reemplazar a Qatar

Por el conflicto en Medio Oriente, la FIFA analiza opciones para el partido entre el campeón de Europa y América.

La Finalissima entre las s elecciones de Argentina y España , prevista en el Estadio Lusail de Qatar, quedó envuelta en la incertidumbre tras la crisis en Medio Oriente y la confirmación de la suspensión de actividades deportivas en territorio qatarí. La FIFA analiza diferentes sedes para no suspender el encuentro.

A menos de un mes del partido que enfrentará al campeón de la Copa América con el de la Eurocopa , la posibilidad de que el encuentro se dispute en el Golfo Pérsico parece cada vez más lejana.

La Asociación de Fútbol de Qatar anunció el aplazamiento de todos los torneos locales hasta nuevo aviso, lo que encendió las alarmas en la FIFA y en ambas federaciones. Aunque el país asiático no quiere resignar el evento —con casi 90 mil entradas vendidas—, desde los entornos de ambas selecciones trascendió que la intención es jugar en esta ventana FIFA y fuera de la región afectada, para no alterar la preparación rumbo al Mundial.

Las posibles sedes para la Finalissima

Entre las posibles sedes, el Hard Rock Stadium de Miami surge como una opción fuerte, especialmente por la gran comunidad argentina en el sur de Estados Unidos y porque será una de las sedes de la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, el Miami Open de tenis ocupa el estadio hasta el 29 de marzo, por lo que el partido debería jugarse el 30 o 31.

Hard Rock Stadium (difícil por el Miami Open).

Met Life de New Jersey.

Wembley.

Olímpico de Roma.

Santiago Bernabéu.



Otra alternativa con peso es el Wembley Stadium, escenario de la Finalissima 2022, en la que Argentina derrotó a Italia por 3-0, que cuenta con el visto bueno de España por cuestiones logísticas.

También aparecen en el radar el MetLife Stadium, el Estadio Olímpico de Roma y el Santiago Bernabéu de Madrid. Por ahora no hay confirmación oficial, pero se espera que en los próximos días la FIFA emita un comunicado aclarando dónde se disputará uno de los partidos más esperados del calendario internacional.

Van a decidir dónde y cómo se va a jugar la Finalissima.

El comunicado de Qatar que cambió el calendario

El conflicto en Medio Oriente, que tiene a Estados Unidos, Israel, Qatar e Irán con fuego cruzado, terminó afectando al calendario de la FIFA previo al Mundial. La Finalissima fue un dolor de cabeza para la entidad madre del fútbol, por la dificultad de ambas selecciones para hacer un hueco para jugarla.

La suspensión indefinida de todas las actividades deportivas en Qatar modificó por completo el escenario de la Finalissima que debían disputar la Selección argentina y España el próximo 27 de marzo.

Esto NO incluye oficialmente la finalissima, aunque obviamente todo esté atado a como continúe la región en los próximos días.

Cabe destacar que ambas selecciones habían sido críticas de la organización de la Finalissima a tan solo tres meses para el Mundial 2026, con todo el riesgo que conlleva jugar una final en la previa del torneo más importante.

"Un partido de semejante importancia, jugarlo a dos meses del Mundial yo, sinceramente, no pensé que se iba a jugar" había manifestado tiempo atrás Lionel Scaloni, que también agregó sobre sus jugadores: "Lo más importante para nosotros es que lleguen sanos, este año va a ser muy duro. La mayoría juega en grandes equipos y llegan al final de temporada con 60 partidos".

Ahora que ambas selecciones habían accedido a jugar el partido a pesar de sus objeciones previas, ocurre el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que cambia nuevamente el panorama de un encuentro que parece estar destinado a no ocurrir.