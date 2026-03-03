Barcelona quedó al borde de la remontada ante Atlético de Madrid, que avanza a la final de la Copa del Rey

El conjunto blaugrana venció 3-0 al equipo del Cholo Simeone, pero no le alcanzó por la goleada en el partido de ida.

El Barcelona estuvo a punto de lograr la remontada, pero quedo afuera de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid.

Se había hablado mucho en los últimos días sobre si el Barcelona sería capaz de remontar el 4-0 de la ida contra el Atlético de Madrid . El equipo de Hansi Flick se quedo al borde de lograrlo, ganando la vuelta de local por 3-0 , y terminando a un solo tanto de llevar el partido al alargue.

El Atlético de Madrid, con Diego Simeone al mando , jugará la final de la Copa del Rey, ante el ganador del duelo entre Real Sociedad y Athletic de Bilbao (con ventaja para la Real Sociedad por 1-0 en la ida).

El partido estuvo constantemente inclinado a favor del Barcelona , que entendió sus urgencias, por el muy mal partido de ida, y salió dispuesto a jugar en el campo del Atlético. Los Colchoneros, por su parte, salieron a defender la ventaja del primer partido.

Los goles del encuentro fueron de Marc Bernal a los 29 y 72 minutos respectivamente y de Rapinha, que marcó de penal en el agregado de la primera mitad.

Así fue el partido entre Barcelona y Atlético de Madrid

Ambos equipos llegaban a este encuentro en circunstancias diferentes: el Barcelona sabiendo que necesitaba un partido perfecto para avanzar a la final, y el Atlético con una ventaja que era abultada pero que no garantizaba todavía la clasificación.

Los dos entrenadores salieron con su plan. Flick colocó un 4-2-3-1, con Lamine Yamal, Rapinha, Ferrán Torres y Fermín López en ataque, mientras que Simeone alineaba un 4-4-2 clásico, con Julián Álvarez y Antoine Griezmann en la delantera. Los otros argentinos titulares fueron Giuliano Simeone y Juan Musso, y Nahuel Molina ingresó desde el banco de suplentes.

El primer gol del partido llegó a los 29 minutos: Yamal desbordó con una increíble gambeta por el lado izquierdo y agarró desprevenida a la defensa del Atlético. El español encontró a Bernal debajo del arco para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFC_Janty/status/2028932430128713833?s=20&partner=&hide_thread=false MARC BERNAL GOAL!!! YAMAL ASSIST



BARCELONA NEED 3 MORE !!!



pic.twitter.com/7tepsyotqi https://t.co/JuNKrS43EV — Janty (@CFC_Janty) March 3, 2026

El segundo llegó al final del primer tiempo, ya en el descuento, con un penal cobrado a favor del blaugrana. Rapinha ejecutó con tranquilidad al palo derecho de Musso, que se tiró para el otro lado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CrewsMat10/status/2028936863461859767?s=20&partner=&hide_thread=false RAPHINHA HAS SCORED TO MAKE IT TWO.



THE COMEBACK IS ON pic.twitter.com/S9YUEvFVzx — MC (@CrewsMat10) March 3, 2026

El tercero fue a los 72 minutos y nuevamente de Bernal, que conectó un centro desde el lado derecho, apareciendo por el segundo palo para poner la eliminatoria a un solo gol del alargue.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FootScopeX/status/2028948463719727510?s=20&partner=&hide_thread=false GOAL | MARC BERNAL scores BARCELONA’s third goal.



BARCELONA 3-0 ATLETICO MADRID

pic.twitter.com/fZpXWxEan7 — Football Scope (@FootScopeX) March 3, 2026

Las estadísticas del partido fueron ampliamente favorables al Barcelona, que tuvo 17 remates al arco, una posesión de pelota del 70% y quince tiros de esquina. Aún así, el pase a la final terminó siendo para el Atlético de Madrid.

El increíble dato de Diego Simeone en el Atlético de Madrid

La revolución del Cholo Simeone en Atlético de Madrid sigue siendo enorme. El entrenador argentino suma su 11º final con el conjunto español, al que llegó en 2011 para hacerse cargo del puesto de DT.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/2028954451151667653?s=20&partner=&hide_thread=false DIEGO SIMEONE acaba de alcanzar su 11º FINAL como DT de Atlético Madrid:



UEFA Europa League 2011/12.

Supercopa de Europa 2012.

Copa del Rey 2013.

Supercopa de España 2013.

UEFA Champions League 2013/14.

Supercopa de España 2014.

UEFA Champions League… pic.twitter.com/89FZf2pYFt — dataref (@dataref_ar) March 3, 2026

En su palmarés como entrenador del club español tiene cuatro títulos nacionales: Dos veces campeón de La Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. En esta final podría sumar el quinto.

A nivel internacional también sumo estrellas: Dos veces campeón de la Europa League y dos veces campeón de la Supercopa de Europa. Además, llegó a dos finales de la Champions League, en las que cayó ante el Real Madrid.