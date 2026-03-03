El árbitro que expulsó a Franco Mastantuono reveló qué fue lo que le dijo

El jugador argentino tuvo una de sus peores noches desde que llegó al Real Madrid.

El día después de una actuación para el olvido, se dio a conocer qué fue lo que dijo Franco Mastantuono al árbitro para provocar su expulsión sobre el final de lo que fue derrota por 1-0 de Real Madrid a manos de Getafe, por la fecha 26 de LaLiga de España.

Después de terminado el encuentro se publicó el informe del árbitro Alejandro Muñiz Ruiz sobre las incidencias que ocurrieron, entre las que se menciona que el ex River calificó una decisión del colegiado como "una puta vergüenza", lo que propició que le mostrara la tarjeta roja. Según estipula las reglas de la competición, una roja directa por insultos tiende a incurrir en un castigo de dos partidos, con lo cual, a falta de confirmación oficial, el argentino no estará disponible en los compromisos ante Celta y Elche.

Tras la acción, los aficionados del equipo merengue, que ya le habían recriminado la pérdida de una pelota a los 88 minutos, le mostraron todo su descontento con una sonora silbatina mientras se retiraba del campo de juego. Mientras Mastantuono se retiraba del campo de juego, el entrenador de Real Madrid Álvaro Arbeloa no pudo evitar expresar su decepción por la situación, y se quedó mirando fijamente al extremo, como lo registraron las cámaras televisivas.

image

Esa frustración luego se extendió a su posterior conferencia de prensa, en la que se lamentó por las consecuencias que pueden tener esta y otras suspensiones para el próximo encuentro: "Lo de Mastantuono son cosas que no pueden pasar. Las amarillas de (Dean) Huijsen y (Álvaro) Carreras son cosas del juego. Pero vamos a tener tres bajas importantísimas en Vigo".

Estas ausencias impactan en un plantel blanco que ya viene golpeado por varias lesiones importantes, entre ellas las de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Éder Militao y Rodrygo.

Un medio español puntuó a Franco Mastantuono con un "1"

Las figuras sobran en el Real Madrid pero el funcionamiento no termina de aparecer para consolidar un buen rendimiento deportivo que, por lo menos, permita estar tranquilos en el Santiago Bernabeu, su casa. Pero no ocurre y el elenco que ahora entrena Álvaro Arbeloa tras el despido de Xabi Alonso cayó este lunes ante Getafe en condición de local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marca/status/2028602880924463119&partner=&hide_thread=false "Lo de Mastantuono no puede pasar". El enfado de Arbeloa con la roja al argentino pic.twitter.com/hLXfQZJyC1 — MARCA (@marca) March 2, 2026

Uno de los más apuntados por la derrota fue el joven surgido en River Franco Mastantuono quien no tuvo un gran desempeño y terminó siendo expulsado del duelo. Ante esta situación el diario AS de España fue contundente, no anduvo con vueltas, y lo puntuó con un "1".

En cuanto a lo hecho en el juego destacaron que fue “muy, muy poco“ y sumaron: “Lento en banda para marcharse del lateral, poco incisivo en los balones en profundidad y sin probar el disparo desde lejos. Pasando de puntillas por noches en las que debería pisar con fuerza”. A su vez dejaron en claro que con este nivel, “recuperar la titularidad le es un imposible“.

Por otra parte el propio entrenador Álvaro Arbeloa fue contundente con Franco: “Son cosas que no pueden pasar. No sé exactamente qué le dijo al árbitro, pero si lo expulsó, fue por algo. No podemos tener este tipo de acciones”.