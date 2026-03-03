La Liga Federal de básquet arranca con un partidazo y varios candidatos

Centro Español recibirá este miércoles a Atlético Regina en un duelo de alto voltaje. Todos los partidos de esta semana.

Luego de una larga pretemporada, esta semana comenzó la Liga Federal de básquet . Los equipos de Neuquén y Río Negro iniciarán su camino esta semana y el primero de los partidos de la Conferencia Sur lo jugarán Centro Español y Atlético Regina en El Templo de Plottier.

A partir de las 21:30, se producirá el regreso oficial de Mauricio Santángelo al Torito, un club que supo conducir de gran manera hace algunos años. En su plantilla, tendrá a los que siguen de la temporada pasada como Emilio Santana, Franco Casacchia y Facundo Ramadori más los refuerzos como Luciano García y Quimey Acosta.

Además, están los U21 que ya tienen experiencia como Juan Peral, Valentín Aranda Vielma y Manuel Caratino. Además, Manuel Gonzalez, Perello y Valentín Gruich completan las fichas de los pibes.

De la mano del Boty, Español promete ser un equipo intenso, con transiciones rápidas y buena mano para convertir.

Del otro lado tendrá a uno de los planteles que hizo más ruido en el mercado de pases.

Las llegadas del base Ignacio Claris, el alero César Lavoratornuovo, el interno Germán Frencia y el juvenil tirador Franco Herbik, ilusionan al albo, que tendrá nuevamente a Juan Zabala como entrenador. Además, Regina mantuvo a dos mayores que le rindieron como Manuel Navarro y Martín Fagotti.

arranque liga federal fixture

El jueves a las 21 llegará el turno para Club Plottier, que hará su debut absoluto en la categoría recibiendo a uno de los candidatos Pérfora en "El Histórico". El Verde llegó a jugar una de las finales por el ascenso a la Liga Argentina y fue subcampeón del último Pre Federal. Su principal incorporación para este año fue Sebastián Godoy Vega.

En ese mismo horario, Petrolero de Plaza Huincul hará su regreso a la Liga visitando a un histórico de la disciplina a nivel nacional como Deportivo Roca. A los jugadores que lograron el ascenso a fines del año pasado, el Matador le sumó en las últimas horas la llegada del experimentado tirador Pablo Almendra.

El viernes se disputará el primer clásico cuando desde las 21, en El Viejo Ramírez, Pacífico sea local de Independiente, en el derby de la capital neuquina. El Decano, dirigido por Maxi Rubio, es el campeón del último Pre Federal y tiene un equipo muy sólido, mientras que el Rojo mantuvo su base de jugadores y sumó a Drazen Sinigoj, que salió de su cantera y viene de jugar la Liga Nacional en Oberá TC.

Una Liga Federal con el mismo formato

El número de 92 clubes confirmados es superior a lo que se estimaba en los últimos dos meses, pero inferior al del año anterior, cuando jugaron 110 instituciones de todo el país.

Pertenecen a 16 de las 23 provincias (24 si se cuenta Capital Federal), entre las cuales están representadas Neuquén y Río Negro, cuyos equipos volverán a competir entre sí.

Después de los 14 partidos de la fase regular, se vendrán los primeros cruces: 1° vs 8° | 2° vs 7° | 3° vs 6° | 4° vs 5°.

Los cuatro ganadores se ordenarán según sus posiciones en la Fase Regular y pasarán a los Play Offs Interconferencias con rivales de otras partes del país.