Ya se palpita la 5° edición del Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca

La ciudad de Zapala ultima detalles para lo que será el 5º Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca . El convocante evento promete superar ampliamente las ediciones anteriores.

Durante tres días, los vecinos y asistentes podrán disfrutar de una oferta de variadas actividades que combinan la gastronomía con espectáculos artísticos, clases de cocina y la popular feria Zapala Emprende.

El intendente de la ciudad, Carlos Koopmann , aseguró que el campeonato “representa un gran orgullo”, ya que conjuga “nuestra identidad y nuestras tradiciones”. Además, permite impulsar la economía local de la mano del comercio y el turismo.

Según informó el funcionario, las reservas en los alojamientos registran altas cifras de ocupación; sumado a esto, durante los días que se extiende el festival, los comerciantes tendrán mayor movimiento en las ventas y los emprendedores contarán con un espacio ideal para ofrecer sus productos.

"Toda la ciudad espera con muchas ansias el campeonato de asadores, y eso se refleja en el trabajo mancomunado que llevamos adelante entre el sector público y el privado", remarcó el jefe comunal.

concurso de asadores 1

Un concurso que trasciende fronteras

El campeonato, que ya va por su quinta edición, se realizará desde el viernes 6 hasta el domingo 8. En el caso de su categoría nacional, contará con la participación de más de 51 equipos de todo el país. Hasta el momento, ya se inscribieron concursantes de Río Negro, Mendoza, La Pampa y representantes de diferentes localidades de Neuquén.

En el caso del certamen internacional, que tendrá lugar el sábado, ya se inscribieron 15 equipos de Argentina, Chile y Uruguay.

concurso de asadores 6

Asadores Kids

Una de las novedades de esta edición es el concurso Asadores Kids, en el que podrán participar equipos con integrantes de 6 a 12 años y un adulto que oficiará como fogonero, colaborando en el encendido y control del fuego. Se trata de una actividad formativa y recreativa, que no tendrá carácter competitivo.

"Incluimos esta nueva categoría como un espacio de participación y recreación, pensando en fomentar la tradición del asado, pero además promoviendo el trabajo en equipo y el aprendizaje", dijo Koopmann.

Los pequeños asadores deberán cocinar el tradicional asado banderita a la parrilla, con guarnición. Para esto, los participantes tendrán un máximo de una hora para presentar su plato.

concurso de asadores 5

Durante los tres días habrá una amplia oferta de actividades. La grilla completa informada por la organización es la siguiente:

Viernes 6

19:00: Acto de apertura y comienzo del Asadores Kids. En el escenario se presentarán Matías y Anabella Hermosilla, Kutral Fem y Grupo Municipal de Danzas Folclóricas.

22:00: Ventolera.

23:00: El Despojo.

00:00: Ernesto Guevara.

01:00: Naiara Ghent.

02:00: Proyecto Chamamecero.

Sábado 7

09:30: Comienzo del Campeonato Internacional.

19:30: Premiación Campeonato Internacional.

20:00: “Cocina Academia Mexicana del Asado”, con Vianney Cortés Viguri y Jorge Álvaro Ruiz.

20:45: “Desposte y cortes del chivo”, con Cristian Sánchez.

21:15: Cocina neuquina “Platos a base de chivo”, con Ezequiel González y Claudio Abraham.

21:45: Destape del tradicional curanto, a cargo de Madame Papin, Valentín Galdon Ritvo, Guillermo Busquiazo y Raíces del Pehuén.

22:00: Guille Quiroz.

23:00: Gabriel y La Juntada.

00:00: Los Entrerrianos Isondú.

01:00: Las Flores de Yungai.

02:00: Cristian y sus tejanos de la cumbia.

Domingo 8

07:30: Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca.

11:00: Payadores Luis y Thomás Hernández.

19:00: “Cocina Chile y Argentina”, con Karen Gutiérrez, Nicolás Ortiz y Martín Mosquera.

20:00: Máster class con Madame Papin y Guillermo Busquiazo.

21:00: Premiación Campeonato Nacional.

22:00: Los Dueños del Amor.

23:00: Los Forasteros.

concurso de asadores 4