Real Madrid y Manchester City jugarán el cruce más picante de la Champions

El equipo donde juega Franco Mastantuono enfrentará al que dirige Pep Guardiola en la próxima instancia. Todos los cruces.

Finalizados los duelos de reclasificación, este viernes se confirmaron los cruces de octavos de final de la Champions League y el choque más destacado de esa instancia será el de Real Madrid y Manchester City .

El merengue viene de eliminar a Benfica en una serie muy caliente, mientras que el equipo de Pep Guardiola había clasificado como uno de los ocho mejores en la etapa clasificatoria.

Franco Mastantuono, habitualmente suplente en el Madrid, es el único argentino que formará parte de ese cruce.

El ganador de ese duelo irá con el que pase del cruce entre Bayern Munich y Atalanta, que esta semana remontó un 0-2 y dejó afuera a Borussia Dortmund con un 4 a 1 sobre la hora en Bergamo.

De ese lado del cuadro, PSG espera por Chelsea de Enzo Fernández, mientras que Liverpool de Alexis MacAllister se medirá con el Galatasaray de Mauro Icardi.

En el sector opuesto, El Atlético de Madrid del Cholo Simeone y varios jugadores argentinos será rival del Tottenham del Cuti Romero, que en la Premier League viene muy mal. El que pase de ese cruce enfrentará al que gane entre Newcastle y Barcelona.

La gran revelación, el Bodø/Glimt de Noruega, va contra el Sporting Lisboa, mientras que Leverkusen chocará con el Arsenal en el duelo restante.

Embed The road to Budapest #UCLdraw pic.twitter.com/xT33xCchgq — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 27, 2026

Las fechas programadas en la parte decisiva

Los partidos de ida de los octavos se distribuirán entre el martes 10 y miércoles 11 de marzo. Las revanchas serán una semana más tarde, el 17 y 18 de marzo.

Los equipos que se clasificaron a través de los playoffs serán los locales en el primer encuentro, mientras que los ocho que entraron directo desde la primera fase jugarán la revancha en su estadio.

Los cuartos de final se jugarán el 7, 8, 14 y 15 de abril, mientras que las semifinales tendrán lugar el 28 y 29 de abril, así como el 5 y 6 de mayo.

La gran final, marcada en el calendario para el sábado 30 de mayo, será en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría).