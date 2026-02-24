Champions League: Atlético Madrid dio la cara y hubo un eliminado sorpresa

Este martes se definieron los primeros partidos de playoffs para avanzar a los octavos de final de la competencia europea.

Atlético de Madrid dio la cara y goleó 4 a 1 al Club Brugge en el Metropolitano y selló su clasificación a los octavos de final de la Champions League tras una serie exigente que había comenzado con un 3 a 3 en Bélgica.

El equipo dirigido por Diego Simeone resolvió el cruce con autoridad gracias a un hat-trick del delantero noruego Alexander Sorloth y otro de Johnny Cardoso .

El conjunto español intentó dominar desde el inicio, aunque la primera ocasión fue visitante con una acción iniciada por Christos Tzolis . Cuando mejor jugaba Brujas, apareció el 1-0: Jan Oblak asistió desde su arco y Sorloth definió tras ganarle a Brandon Mechele . La igualdad llegó antes del descanso mediante Joel Ordóñez , de cabeza.

En el complemento, Atlético recuperó la ventaja con un remate de Johnny Cardoso tras un rebote. Luego, una combinación entre Antoine Griezmann y Ademola Lookman dejó servido el segundo de Sorloth, quien completó su noche con un cabezazo para el 4-1 definitivo. Así, el Atlético de Madrid avanzó a octavos, donde enfrentará a Tottenham o Liverpool.

Inter, el eliminado sorpresa en los playoffs de la Champions League

El Inter de Milán protagonizó una de las eliminaciones más impactantes de los últimos años en la Champions: quedó afuera en los playoffs frente al Bodø/Glimt, un equipo noruego de una ciudad ubicada por encima del Círculo Polar Ártico. El golpe fue doble por el peso del rival y por el contexto: el Inter venía de ser finalista de la última edición.

La serie se le fue de las manos desde la ida, con un 3-1 en contra, y en la vuelta no logró dar vuelta la historia en el Giuseppe Meazza: perdió 1-2 y se despidió sin respuesta, cerrando un global de 5 a 2 en contra.

Del otro lado, el Bodø/Glimt coronó una noche histórica con un planteo valiente en Milán: se metió en octavos de final y se convirtió en el primer equipo noruego en alcanzar esa instancia en el formato moderno de la competición.

Los partidos del miércoles en la Champions League

La Champions League define este miércoles 25 de febrero a nuevos clasificados a octavos con cuatro series abiertas y escenarios pesados.

En Bérgamo, Atalanta intentará revertir el 0-2 sufrido en Alemania ante Borussia Dortmund. El conjunto italiano nunca remontó una desventaja de dos goles en Europa y llega tras tres derrotas consecutivas en Champions. Del otro lado, el Dortmund ganó las diez eliminatorias UEFA en las que se impuso por dos tantos en la ida.

Juventus está contra las cuerdas luego del 2-5 ante Galatasaray en Turquía. La “Vecchia Signora” arrastra cinco eliminaciones consecutivas en Champions y deberá lograr una hazaña que casi no registra en su historia europea tras caer por tres goles en el primer partido. El equipo turco, en tanto, avanzó en todas las series donde sacó esa ventaja.

PSG defenderá en París el 3-2 conseguido ante Mónaco. El club capitalino ganó 33 de 40 eliminatorias UEFA tras imponerse en la ida, mientras que el equipo del Principado perdió sus últimas cinco series continentales.

Por último, Real Madrid llega con ventaja mínima (1-0) frente a Benfica. Los “merengues” superaron 38 de 40 eliminatorias europeas tras ganar el primer duelo fuera de casa.

