Insólito cruce entre Courtois y Chilavert: "Lamentable es que le sacara la novia a un compañero"

El arquero belga y el golero paraguayo se cruzaron por las declaraciones que "Chila" había hecho sobre Kylian Mbappé.

José Luis Chilavert salió a responderle a Thibaut Courtois y el cruce sumó tensión en una semana ya marcada por el escándalo entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni .

El arquero del Real Madrid había sido consultado en conferencia de prensa —en la previa del partido con Benfica— por los dichos del exgolero paraguayo sobre Kylian Mbappé y, al tomar la palabra, cuestionó con dureza esas declaraciones: sostuvo que “no se pueden decir cosas así” y que ese tipo de insultos “no caben en el mundo de hoy ”, remarcando además que le resultaba grave que vinieran “de otro ex compañero de profesión”. En el mismo intercambio, Courtois también se solidarizó con Prestianni y apuntó contra Vinicius por insultos en cancha; además, incluyó una referencia discriminatoria vinculada a la identidad de género en relación con Mbappé, lo que amplificó la polémica.

Chilavert recogió el guante en una entrevista radial y redobló la apuesta con un ataque personal hacia el belga: “Quiero aprovechar el espacio… Courtois habló en conferencia de prensa sobre mis dichos respecto de Mbappé y dijo que eran lamentables. Lamentable es que él le sacara la novia a su compañero Kevin De Bruyne”, disparó, aludiendo a una vieja controversia privada que involucró al arquero y a Caroline Lijnen, expareja del mediocampista. “Ellos hablan de valores del mundo de hoy y dicen ‘esas cosas no deberían pasar’”, agregó en Radio Rivadavia.

¿Qué había dicho Chilavert sobre Mbappé?

En diálogo con Radio Rivadavia, el ex capitán de la selección paraguaya expresó su respaldo al futbolista albiceleste y cuestionó el comportamiento del delantero del Real Madrid. “Yo me solidarizo con Prestianni porque Vinicius es el primero que va e insulta a todos y le dice ‘cagón’”, afirmó, al referirse al incidente que se volvió viral recientemente en redes en el duelo de Champions League que enfrentó al elenco merengue y al Benfica.

Sin embargo, sus declaraciones generaron mayor controversia cuando apuntó contra Mbappé, quien aseguró que Prestianni “debía ser expulsado” del campeonato europeo de mayor prestigio. Chilavert cuestionó al delantero francés por sus posturas públicas y lanzó comentarios sobre su vida privada: “¿Qué puede hablar Mbappé? Habla de valores y todo eso… y vive con un travesti, no es normal”, expresó y desató la polémica en redes sociales.

El ex arquero, conocido por sus opiniones contundentes, suele intervenir en temas de actualidad futbolística y política, y, lejos de quedarse al margen de lo ocurrido cuando fue consultado por el lamentable episodio, sus dichos volvieron a provocar repercusión en el ámbito deportivo.

Ante la réplica de uno de los comunicadores que integraban la mesa, quien sostuvo que “los tiempos cambiaron”, el guardameta paraguayo multicampeón con Vélez fue por más y aseveró: “no es normal que un hombre viva con un travesti, para eso que viva con una mujer. Lo mejor que uno puede tener al lado es una mujer“, lo que derivó en el repudio de varios usuarios en la plataforma X.

Gianluca Prestianni no podrá jugar ante el Real Madrid

El futbolista argentino Gianluca Prestianni fue suspendido provisionalmente por la UEFA tras el incidente con Vinicius en el partido de la ida de la Champions League, por lo cual no estará en el encuentro de vuelta que se llevará a cabo este martes ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu, mientras que el Benfica reveló que apelará la medida

“Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni", indicó la entidad.

En el escrito, se añadió que la suspensión es "para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio”.

En tanto, trascendió que Prestianni podría tener que afrontar alguna otra sanción, mientras que no se descartaba que también haya posibles multas, porque la investigación sobre el caso aún está abierta, según manifestó la UEFA.