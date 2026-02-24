Boca le gana a Gimnasia de Chivilcoy con gol de Adam Bareiro

El Xeneize disputa un duelo clave, en medio de un mal momento en el Torneo Apertura, donde lleva tres partidos sin poder ganar.

Boca se enfrentará este martes con Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy , por los 32avos de final de la Copa Argentina , con la obligación de ganar para no trasladar su mal momento a esta competencia.

El encuentro, que está programado para las 21:15 , se llevará a cabo en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro será Facundo Tello.

Boca llega a este encuentro en un muy delicado momento, ya que ganó solo uno de sus últimos cinco partidos en el Torneo Apertura . Como si esto fuera poco, en las últimas fechas no pasó del cero como local ante Platense y Racing, por lo que el hincha hizo sentir su descontento.

Apenas a los 4 minutos del encuentro, el nuevo refuerzo que hizo su estreno en el Xeneize, Adam Bareiro, tuvo el primer gol. El ex San Lorenzo y River quedó mano a mano con el arquero, la quiso picar, y Nicolás Dormisch adivinó su intención.

En los próximos minutos, los de Claudio Úbeda no tuvieron más oportunidades claras e incluso Gimnasia de Chivilcoy se permitió desafiar a la defensa de Boca. El partido se volvió más trabado, con algunas infracciones.

Las polémicas no tardaron en llegar: primero, el árbitro Facundo Tello omitió una tarjeta roja contra Franco Cáseres, que cometió una dura entrada sobre Marcelo Weigandt. La acción se resolvió con una amarilla.

UFFFF: La dura infracción que recibió el Chelo Weigandt por parte de Cáseres. El encuentro entre #Boca y #Gimnasia (CH) sigue 0-0. #CopaArgentinaTyCSports

Luego, el juez de línea cobró un offside de Lucas Janson en una jugada que terminaba con penal del arquero sobre el jugador. El ex Vélez se encontraba en una posición totalmente lícita.

¡POLÉMICA EN SALTA!



A los 33' del primer tiempo, Dormisch le cometió falta dentro del área a Janson, pero el asistente cobró offside. #CopaArgentinaEnTyCSports

¿Qué te pareció?



¿Qué te pareció? pic.twitter.com/5TAQonSBLj — TyC Sports (@TyCSports) February 25, 2026

Sin embargo, la insistencia de Boca dio sus frutos: en una gran jugada de Janson, que hizo una pared con Malcom Braida, quien se la devolvió de taco, el flamante refuerzo Bareiro definió dentro del área para poner el 1 a 0.

¡BOCA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 40', Bareiro puso el 1-0 ante #Gimnasia (CH) en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports.

Las formaciones de Boca y Gimnasia de Chivilcoy

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro, Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Chivilcoy: Nicolás Dormisch; Franco Flores, Nahuel Zárate, Ezequiel Bassi, Martín Gallo; Gonzalo Martínez, Ramiro Medina, Patricio Ferreira, Matías Rosales; Franco Cáseres, Marcos Salvaggio. DT: Alberto Salvaggio.