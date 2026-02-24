Paulo Dybala, más cerca de Boca: en Europa afirman que las partes mantienen charlas

El periodista especializado en el mercado de pases europeo Mateo Moretto confirmó que hay charlas y explicó cuál es la situación del jugador en la Roma.

Paulo Dybala es el sueño de todo el mundo Boca . Arrancando desde el presidente de la institución Juan Román Riquelme hasta el último hincha del equipo debido a que se trata de un jugador reconocido mundialmente y campeón de la Copa del Mundo con la Selección argentina. Hay ilusión, y las noticias alimentan el deseo.

En las últimas horas surgieron novedades importantes por parte de Mateo Moretto, un periodista especializado en el mercado de pase europeo. A través de un video en YouTube donde analizó su situación, se refirió a las posibilidades de que llegue al club de La Ribera en el corriente año: “Dybala está más afuera que dentro de la Roma” , comenzó diciendo.

Luego afirmó que hay contactos entre las partes: “Los contactos entre el entorno de Dybala y Boca Juniors son constantes. Todavía no hay una decisión final, pero las sensaciones son que el argentino está viviendo los últimos meses en Roma” , soltó provocando un revuelo en el mundo xeneize.

Paulo Dybala-Paredes-PORTADA

Por otra parte hizo referencia a cómo afrontarán las negociaciones debido a que podría abandonar la Roma a mitad de año. “Durante la primavera en Italia se sentarán para definir su futuro, pero es posible el retorno a su país”, dijo. Más allá de lo económico y deportivo, hay algunos puntos que podrían jugar a favor del elenco azul y oro: es que en los próximos meses serán padres mientras mantienen una lejanía con su familia; otro de los puntos claves es la amistad que tiene el jugador con Leandro Paredes, jugadador del xeneize, quien tiene la capacidad de poder convencerlo para que se sume al equipo.

Alivio para Boca: Leandro Paredes tiene fecha de regreso luego de la lesión

Boca extraña al Leandro Paredes que le cambió la cara al equipo cuando llegó en julio de 2025. En los últimos partidos no mostró un rendimiento de alto vuelo como el que había demostrado previamente, aunque es un contexto complejo debido a que no hay funcionamiento en el equipo y, a su vez, venía atravesando una dolencia en pie.

El encuentro ante Platense fue el límite para el mediocampista debido a que no aguantó los 90 minutos con dolor y terminó saliendo del campo de juego por un dolor en su tobillo que, evidenciado en su rendimiento adentro del campo de juego, no le permitía jugar con tranquilidad. Luego de los estudios médicos terminó confirmándose el esguince de tobillo.

A semanas de la lesión y tras haberse perdido el duelo importante ante Racing en La Bombonera que terminó igualado en cero, Paredes tiene fecha de regreso. Según trascendió se perdería el segundo duelo consecutivo ausentándose este martes ante Gimnasia de Chivilcoy y apuntaría a volver ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza el próximo sábado en condición de local.