Muerte de un bebé en el barrio San Lorenzo: confirman cuál fue la causa y la situación de la madre

La víctima, de un año y medio, fue hallada en un balde con agua. El Ministerio Público Fiscal avanza con la investigación para determinar posibles responsabilidades en el hecho.

La muerte de un bebé de un año y medio en el barrio San Lorenzo de Neuquén generó conmoción y puso en foco posibles fallas en los mecanismos de protección infantil. Mientras tanto, la causa avanza en la Justicia: este martes se confirmó la causa de muerte del pequeño y su mamá será acusada este miércoles.

El hecho ocurrió el domingo por la noche, cuando alrededor de las 20:40 un móvil policial trasladó en código rojo al bebé y a su madre al Hospital Heller, luego de que la mujer se presentara en el destacamento del barrio San Lorenzo para pedir ayuda.

De acuerdo con la información preliminar brindada por el MPF, la madre manifestó que había encontrado al niño dentro de un balde con agua, con el rostro semi sumergido . En el hospital, la médica de guardia constató el fallecimiento del pequeño.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) inició una investigación para determinar la causa de la muerte y eventuales responsabilidades penales. En este marco, este martes confirmó a LM Neuquén que el pequeño murió producto de una asfixia por sumersión. Por otra parte, confirmó que la madre de 38 años permanece detenida y este miércoles se prevé la audiencia de formulación de cargos, donde posiblemente será acusada de homicidio culposo, esto es, cuando se causa la muerte sin intención y producto de imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de deberes. En tanto, el tío del niño fue liberado tras prestar declaración.

En paralelo, el testimonio de la tía del pequeño, Jessica Palavecino, sumó detalles sobre presuntas advertencias previas y un contexto de vulnerabilidad que, según afirmó, no fue atendido a tiempo.

SFP Hospital Heller (2).JPG Sebastián Fariña Petersen

El testimonio de la tía: advertencias previas y denuncias

En declaraciones a La Red, Jessica Palavecino, tía del bebé fallecido, brindó un testimonio que expuso un contexto de vulnerabilidad, consumo problemático y posibles fallas institucionales.

Según relató, el niño se habría ahogado en el baño, en un balde con aproximadamente 20 centímetros de agua, mientras su madre dormía bajo los efectos de drogas. “Hace como una semana venía drogándose. El nene estaba solo”, afirmó.

Palavecino aseguró que había alertado sobre la situación antes del desenlace fatal. “Yo llamé al 102, fui al destacamento a pedir un patrullero porque el nene estaba solo. Me tenía que ir a trabajar”, señaló.

Según su relato, la respuesta que recibió fue insuficiente; pese a que le dijeron que iban a ir, nunca lo hicieron. También llamó para pedir ayuda al 148, pero allí tampoco obtuvo ayuda: “Me dijeron que tenía que llamar de lunes a viernes de 8 a 15. Les dije que tenía un menor en peligro y nadie vino”.

Jessica contó que su hija de 11 años fue quien advirtió que algo había ocurrido al escuchar un golpe, por lo que corrió a la vivienda de su tía y, al entrar, se encontró con la devastadora escena. “Era una de las pocas veces que ella —la hermana— dejaba el portón sin candado. Cuando se drogaba, ponía un candado para que no fuéramos a sacar al nene”, sostuvo.

Al encontrar al bebé fallecido, la niña comenzó a pedir ayuda y despertar a las personas que estaban en la casa.

Tras el trágico hecho, la Policía llegó al lugar y se llevó detenidos, tanto a la madre como al hermano de esta, que se encontraban durmiendo cuando ocurrió la muerte. Horas más tarde realizaron un allanamiento en el lugar y encontraron entre 14 y 15 plantas de marihuana en el domicilio.