Encapuchados y con handies: entraron a una casa a la noche y robaron dos camionetas y electrodomésticos

Ocurrió el lunes por la noche, en un lapso de 15 minutos. La Brigada de Investigaciones y personal de la Comisaría V de Centenario trabajan para identificarlos.

Ladrones, encapuchados y con handies, entraron a robar a una casa de Centenario

Un grupo de delincuentes robó dos camionetas y varios electrodomésticos de una vivienda del barrio Los Eucaliptus, en la ciudad de Centenario , frente a la Ruta Provincial 7, entre la segunda y la tercera rotonda. El hecho ocurrió pocos minutos antes de las 21 de este lunes.

Según la información oficial, los sospechosos arribaron al lugar en una Volkswagen Amarok . Al menos tres de ellos estaban encapuchados y portaban handies. Ingresaron a la propiedad por la parte trasera, rompieron puertas y revisaron los ambientes hasta encontrar las llaves de los vehículos que se encontraban en el garaje.

Los autores sustrajeron una Toyota Rav HV blanca, patente AE065QG, y una Citroën Basalt gris, dominio AH519CX. De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el grupo permaneció en el lugar menos de 15 minutos. Luego salió por el portón frontal del domicilio y huyó con rumbo desconocido a bordo de las camionetas robadas, mientras otro integrante los esperaba afuera en la pickup en la que habían llegado.

toyota rav4

También se llevaron un televisor de 50 pulgadas y una consola PlayStation 5. No se descarta que existan otros elementos sustraídos, ya que la familia propietaria se encuentra de vacaciones y aún no realizó un relevamiento completo.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Quinta de Centenario, con intervención de la Brigada de Investigaciones. La causa quedó bajo análisis judicial.

citroen basalt

El coordinador operativo de la Dirección Seguridad Neuquén, Zona Periferia II, comisario inspector Marcos Mazzone, indicó: "No descartamos que hayan robado algo más. La familia estaba de vacaciones, veremos qué dicen cuando lleguen”.

Encapuchados y con handies

Consultado sobre el uso de handies y la forma en la que entraron, Mazzone señaló: “El handy creemos que puede ser para inhibir algún sistema de seguridad o de los vehículos, pero no descartamos que puedan estar mayormente organizados. También es materia de investigación en la causa judicial”.

Respecto de la camioneta en la que se movilizaban, el jefe policial explicó que se analizan registros fílmicos de cámaras de seguridad y domos urbanos. “Vamos a ver con las videofilmaciones de los domos".

"Actuaron encapuchados, lo que dificulta la identificación. Es todo materia de investigación. Estamos viendo algún rasgo que nos pueda ayudar con la identificación, pero se verá con el avance de la investigación”, remarcó.

Por la modalidad del hecho y el nivel de coordinación observado, no descartan que se trate de una banda que haya participado en otros robos similares en la capital neuquina y alrededores.