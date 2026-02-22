Detienen a una mujer por el robo a Alambre González en Caballito y recuperan instrumentos

La sospechosa fue arrestada tras un allanamiento en el partido de San Martín. Aún buscan la guitarra más valiosa del músico, pieza clave del botín.

Detuvieron a una de las sospechosas del robo al músico "Alambre" González en el barrio porteño de Caballito.

A días del violento asalto que sufrió Daniel Alambre González , exguitarrista de Norberto Pappo Napolitano y referente del blues y el rock nacional, la Policía de la Ciudad detuvo a una mujer de 35 años acusada de haber participado del robo en su departamento del barrio porteño Caballito .

El operativo se realizó en una casa de Pueyrredón al 5700, en Billinghurst , partido de San Martín, donde los efectivos secuestraron once pedaleras, transformadores, cables de conexión, un reloj smartwatch, un collar plateado, una pulsera dorada, dinero en efectivo y dos celulares .

La sospechosa quedó detenida, mientras la policía sigue buscando al otro integrante de la banda.

Detenida. Robo Alambre González.

Así fue el violento robo a “Alambre” González en Caballito

El hecho ocurrió el 15 de febrero, cuando González fue sorprendido al ingresar al ascensor de un edificio sobre avenida Avellaneda al 70, en Caballito. Una pareja lo interceptó, lo obligó a entrar a su departamento y lo desvalijó.

Los delincuentes lo ataron, lo golpearon y lo amordazaron. Se llevaron dos guitarras eléctricas (una de ellas con un valor sentimental incalculable), 15 pedales importados, documentación personal, dinero en efectivo, un celular y hasta lo forzaron a realizar una transferencia por billetera virtual.

La guitarra principal robada, una Telecaster “Frankenstein”, era su herramienta de trabajo y parte fundamental de su identidad artística. “La guitarra me llama a mí”, había contado el músico en una entrevista reciente.

A partir de la denuncia, la policía reconstruyó los movimientos de los delincuentes gracias a las cámaras de seguridad y al seguimiento del sistema de transferencias. Así, identificaron a los presuntos autores y solicitaron la orden de allanamiento al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo de Alejandro Ferro.

Durante el allanamiento, los efectivos lograron recuperar gran parte de los elementos robados y detuvieron a la mujer sospechosa. El magistrado dispuso su traslado a una dependencia policial y ordenó nuevas medidas de prueba para avanzar con la causa.

Colecta solidaria para ayudar al músico

Mientras la investigación avanza, el círculo íntimo del músico y la escena del rock se movilizaron para ayudarlo. “Está bien, gracias a Dios, un poco magullado pero bien. Va a salir adelante”, aseguró en redes sociales Claudio “Pollo” Sarno, su manager y productor.

Daniel Alambre González.

En Instagram y otras redes, músicos como Ricardo Mollo y decenas de colegas lanzaron una colecta solidaria bajo el lema “Alambre y amigos”. El objetivo es ayudarlo a recuperar sus instrumentos tras el golpe.

“A nuestro querido amigo músico Alambre González le entraron a robar a su casa. Lo golpearon y robaron sus guitarras, que son su herramienta de trabajo y su sustento. Más allá de lo material, la violencia que sufrió es algo que duele mucho. Por eso queremos acompañarlo y ayudarlo a volver a ponerse de pie”, dice el mensaje que circula en redes.

Quién es Daniel “Alambre” González

Alambre González tiene 69 años y es una leyenda del blues y el rock nacional. Hermano del baterista Gustavo “Bolsa” González, formó parte de bandas históricas como MAM (junto a los hermanos Mollo), además de compartir escenario con figuras como Pappo, David Lebón, Piero, Héctor Starc y Raúl Porchetto.

En los años 80, formó el grupo “Alambre y la Doble Nelson” junto a su hermano y dejó una huella imborrable en el underground porteño y del GBA.

Daniel _Alambre_ González. Músico (2)

En una entrevista reciente, Alambre contó la historia detrás de la guitarra que le robaron: “Me dieron primero una Strato, pero me dijeron que me iban a llevar una Tele. Cuando la probé, la agarré así por el mango… La guitarra me llama a mí”, relató en el programa “Goura’s music”.

El instrumento, que le regalaron los chicos de HoundDog, era su herramienta de trabajo y parte fundamental de su identidad artística.