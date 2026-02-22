Prepagas aumentan en marzo: cuánto suben las cuotas y qué empresas ya lo confirmaron

Las principales compañías de salud comenzaron a notificar incrementos, en algunos casos, los aumentos superan la inflación de enero y vuelven a presionar el bolsillo de los afiliados.

Las empresas de medicina prepaga informaron un nuevo aumento en sus cuotas mensuales, el mismo será mayor a la inflación de enero.

El costo de la medicina privada volverá a subir en marzo de 2026 . Las empresas de medicina prepaga ya enviaron a sus afiliados los nuevos cuadros tarifarios con ajustes que alcanzan hasta el 3,2% , en un contexto de actualización constante de aranceles y gastos del sistema de salud.

La medida impactará de lleno en los presupuestos familiares y se suma a la seguidilla de incrementos registrados en los últimos meses.

Los valores actualizados, que ya fueron cargados en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), muestran que en varios casos las subas perforan el techo de la inflación mensual de enero, que según la última medición del INDEC se ubicó en el 2,9%.

En términos interanuales, el ajuste promedio de las cuotas del sistema privado ya acumula un alza superior al 28%.

¿De cuánto es el aumento de las prepagas?

Hasta el momento, al menos siete de las firmas más importantes del sector ya le comunicaron a sus afiliados cómo quedarán los aranceles del tercer mes del año. El esquema de aumentos es el siguiente:

Avalian: Aplicará el ajuste más elevado del sector, alcanzando un 3,20% .

Aplicará el ajuste más elevado del sector, alcanzando un . Accord Salud: Aumento del 2,9% (en línea con la inflación de enero).

Aumento del (en línea con la inflación de enero). Swiss Medical: Aumento del 2,9% .

Aumento del . Sancor Salud: Aumento del 2,9% .

Aumento del . Medifé: Aumento del 2,9% .

Aumento del . Omint: Aumento del 2,9% .

Aumento del . Osde: Tendrá un esquema escalonado con subas que irán entre el 2,4% y el 2,9%, dependiendo del plan del afiliado.

prepagas.jpg Los aumentos aplicados en abril y mayo, hasta triplicaron el porcentaje actual.

La razón de la suba y el impacto en los copagos

Desde las empresas de medicina prepaga justifican esta nueva ola de incrementos argumentando un sostenido aumento de los costos operativos de todo el sistema de salud.

Según explicaron, la actualización tarifaria es necesaria para hacer frente a la suba en los precios de los insumos médicos, la actualización de los honorarios profesionales, los costos de los alquileres y el encarecimiento de diversos servicios tercerizados.

Además del valor fijo mensual, las notificaciones advirtieron a los usuarios que la actualización también se aplicará sobre los copagos, dependiendo de las condiciones específicas de cada plan de salud y de la firma contratada.

Tensión en el sistema de salud: alerta de los farmacéuticos

Este nuevo ajuste a los afiliados se da en un contexto de extrema fragilidad en la cadena de pagos del sector sanitario.

En los últimos días, la Confederación Farmacéutica Argentina encendió las alarmas al advertir sobre un posible riesgo de desabastecimiento de medicamentos. Según los profesionales farmacéuticos, la situación podría volverse crítica si las obras sociales y las prepagas no regularizan a la brevedad los atrasos en los pagos por las coberturas de los remedios.

Farmacias.jpg

Las prepagas que dio de baja el Gobierno en 2026

la Superintendencia de Servicios de Salud confirmó que avanzó con el reordenamiento del registro de Agentes del Seguro de Salud y oficializó el inicio del procedimiento de baja de otras 24 empresas de medicina prepaga.

Según precisaron, las auditorías realizadas detectaron que se trataba de firmas sin afiliados, sin prestaciones en funcionamiento y sin documentación respaldatoria que acreditara su operatoria.

Con esta medida, el total de empresas eliminadas del registro asciende a 139 en lo que va de la gestión, todas sin actividad efectiva.

Superintendencia-de-Servicios-de-Salud.jpg Ya son catorce las obras sociales declaradas en crisis por la Superintendencia de Servicios de Salud.

El decreto confirma que se dio inicio a la baja para 24 agentes del seguro de salud: