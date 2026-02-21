Impactante video: una joven alcoholizada atropelló y mató a un motociclista

El triste episodio ocurrió días atrás. La conductora embistió al hombre, que murió en el acto.

Un trágico siniestro vial ocurrido en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba , quedó registrado por cámaras de seguridad y generó fuerte conmoción tras conocerse las imágenes del momento. En los videos, se observa cómo la joven, que conducía bajo los efectos del alcohol , atropelló y mató a un motociclista.

El hecho sucedió la noche del 14 de febrero , cuando la conductora embistió a Cristian Martín Alanis , de 35 años. Minutos después del siniestro, el test de alcoholemia confirmó que manejaba alcoholizada . La Justicia investiga además una posible participación en picadas callejeras antes del impacto.

Las cámaras de seguridad captaron la secuencia completa del repudiable episodio. En los registros se observa cómo el vehículo, un Volkswagen Golf, continúa avanzando tras la colisión con la motocicleta enganchada en la parte delantera.

De acuerdo con las pericias, el auto arrastró la moto aproximadamente 300 metros, generando chispazos y un fuerte ruido metálico que despertó a vecinos del sector durante la madrugada. Tras el impacto, el motociclista salió despedido violentamente y murió en el acto. Cuando llegaron los servicios de emergencia, solo pudieron constatar su fallecimiento.

motociclista cordobes atropellado

Investigación en curso

Luego del fatal desenlace, la justicia analizó varios videos que muestran los momentos previos al choque. En los mismos se observa al automóvil circulando a alta velocidad por la calle San Martín de la ciudad, aparentemente compitiendo con una camioneta negra Amarok.

Estas imágenes fueron la prueba central que permitió la reconstrucción del hecho para determinar la dinámica y las responsabilidades.

La conductora, cuya identidad es Camila Zabala, tiene 20 años y fue apodada como la “Toretto cordobesa”. En la actualidad, se encuentra detenida y fue imputada por homicidio culposo agravado.

Según trascendió, se abstuvo de declarar ante el fiscal Javier Di Santo, quien lleva adelante la investigación. Las pericias técnicas y el análisis de las grabaciones serán determinantes para establecer cómo se produjo el choque fatal y definir la situación judicial de la joven.

Una familia que pide justicia

Mientras avanza la causa, la familia de la víctima reclama justicia y solicita que la imputación sea agravada por la gravedad de lo ocurrido. El objetivo, aseguran, es que el caso no quede en el olvido y que se esclarezcan todas las circunstancias del hecho.

El pedido se multiplica en redes y en la comunidad. Los allegados crearon una página de Instagram bajo el usuario de @justiciapormartin_ desde donde mantienen activo el reclamo.

La familia busca apoyo, acompañamiento y mayor visibilidad pública. En diálogo con Telediario, el hermano de la víctima, Gabriel Alanis, confirmó que, ante la falta de respuestas oficiales, comenzaron a movilizarse por su cuenta.

"Nosotros necesitamos información. Necesitamos que nos digan qué es lo que pasó", expresó.

También convocó a quienes puedan aportar datos, imágenes o testimonios que ayuden a reconstruir lo ocurrido. “Yo lo único que espero ahora es que sea justicia”, concluyó Gabriel.