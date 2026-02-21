Escándalo: echaron a una funcionaria de Turismo Social por burlarse de "los pobres" en un video

La funcionaria fue removida tras la viralización de un video grabado en Cancún. Fuerte repudio y una rápida decisión del Gobierno misionero.

El video de la funcionaria se viralizó y desencadenó su despido.

El Gobierno de la provincia de Misiones dispuso el desplazamiento de Karina Mabel Acosta de su cargo como directora de Turismo Social del Ministerio de Turismo luego de que se viralizara un video publicado por la propia funcionaria desde Cancún, México, en el que se burlaba de los sectores de menores recursos con expresiones consideradas ofensivas.

El gobernador Hugo Passalacqua firmó el Decreto N.º 252 , que deja sin efecto la designación de Acosta en el cargo, tras la difusión masiva del material en redes sociales. La medida se tomó mientras la funcionaria aún se encontraba fuera del país, en medio de sus vacaciones en playas del Caribe.

En el registro audiovisual, grabado mientras practicaba parapente en Cancún, Acosta se escucha decir: “ Estoy volando por los aires de México, Cancún… para todos los pobres ”, frase que pronunció entre risas junto a otras acompañantes, a la que luego agregó, también entre carcajadas: “ Fuera, pobres ”.

El contenido fue rápidamente replicado en diversas plataformas digitales, generando un fuerte rechazo social y cuestionamientos sobre la idoneidad de la funcionaria para liderar un área vinculada a políticas públicas orientadas a facilitar el acceso al turismo para sectores de menores ingresos.

Funcionaria misiones se burla de los pobres

Respuesta oficial y consecuencias

Desde el Ejecutivo provincial se afirmó que la publicación era “incompatible con la responsabilidad pública”, sobre todo en un contexto marcado por desafíos económicos para muchas familias de la provincia. La viralización del video ocurrió en un momento en que la provincia enfrenta tensiones fiscales, tras dificultades para pagar parte de la masa salarial y la necesidad de recurrir a herramientas financieras para sostener la actividad estatal.

El decreto no contempló el nombramiento de un reemplazo inmediato ni la continuidad de la dirección como un puesto en el organigrama oficial, por lo que se eliminará la función jerárquica que ocupaba Acosta.

Si bien fue removida de su cargo político, Acosta continuará vinculada al Estado provincial como empleada de planta permanente del Ministerio de Turismo, según confirmaron fuentes oficiales.

Repercusiones

La decisión del gobernador busca enviar un mensaje de “cero tolerancia” hacia conductas consideradas ofensivas o discriminatorias en redes sociales por parte de quienes ocupan cargos públicos. El episodio también reabrió el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios en el uso de las plataformas digitales y la coherencia entre sus expresiones públicas y las funciones que desempeñan.

Karina Mabel Acosta, de 51 años, había sido designada como Directora de Turismo Social en febrero de 2024 y era conocida en ámbitos digitales como “La Reina”, participando además como creadora de contenido en redes sociales.