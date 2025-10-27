Tragedia en Misiones: se confirmó que el conductor que chocó al micro manejaba alcoholizado

Una pericia reveló que el hombre presentaba una “intoxicación alcohólica aguda” al momento del siniestro. El accidente dejó nueve muertos y decenas de heridos.

El conductor perdió el control, chocó contra un vehículo y terminó en el arroyo Yazá, en la provincia de Misiones.

Una pericia toxicológica confirmó que el conductor del auto involucrado en el trágico choque con un micro en Misiones estaba alcoholizado . El choque provocó la muerte de nueve personas y dejó a decenas con heridas de diversa gravedad.

Según informaron fuentes judiciales, el análisis detectó una “ intoxicación alcohólica aguda ” en el cuerpo de Jordan Rafael Gonzalo Ortiz , de 34 años, lo que refuerza la hipótesis de que el consumo de alcohol fue un factor determinante en el siniestro.

Por su parte, los análisis de alcoholemia realizados al chofer del colectivo de la empresa Sol del Norte, Nicolás Tarnowski (30), y al guarda Denis Oliveira (20), arrojaron resultado negativo para alcohol etílico en sangre, de acuerdo a lo que informó Misiones Online.

En medio de la investigación, en las últimas horas también se conoció un estremecedor audio que el conductor del auto Ford Focus habría enviado antes del impacto. “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, habrían sido las palabras Ortíz.

micro misiones Las imágenes del lugar muestran el vehículo volcado, rodeado de equipaje, escombros y restos del guardarraíl.

Fuentes consultadas al medio El Territorio confirmaron que el celular del conductor fue entregado a la Justicia y será peritado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC).

De los nueve muertos confirmados en el trágico accidente, al menos cuatro eran estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Cómo fue el accidente

El trágico episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14, entre las localidades de Oberá y Campo Viera.

Hasta el momento se logró establecer que el colectivo de la empresa Sol del Norte impactó contra un auto Ford Focus que circulaba en sentido contrario, golpeó y rompió el guardarraíl, y terminó cayendo al arroyo Yazá.

De acuerdo al relato de varios testigos, en el momento del siniestro había una espesa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la ruta.

Los medios locales especificaron que entre las víctimas fatales se identificaron al conductor del auto y a pasajeros del micro: seis hombres y tres mujeres.

Dolor y conmoción en Misiones

La tragedia provocó un profundo impacto en la provincia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de docentes, amigos y compañeros de las víctimas, que expresaron su dolor y solidaridad. La Universidad Nacional de Misiones emitió un comunicado en el que lamentó la pérdida de sus estudiantes y acompañó a los familiares.

CHOQUE AUTO MISIONES

Vecinos de Oberá y localidades cercanas organizaron cadenas de oración y colectas para asistir a los heridos y a las familias que deben trasladarse desde distintos puntos del interior. Las autoridades provinciales declararon su apoyo a la investigación y a la asistencia de las víctimas.

La reconstrucción del siniestro avanza sobre la base de los peritajes y del audio que cambió el rumbo de la causa. Cada nuevo dato refuerza la idea de que el exceso de velocidad y el consumo de alcohol pudieron ser los factores determinantes del choque.