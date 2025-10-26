Tragedia en Misiones: un colectivo cayó a un arroyo tras chocar con un auto y hay al menos nueve muertos

El micro perdió el control sobre la ruta nacional 14 y terminó en el arroyo Yazá. Además de las víctimas fatales, hay varios heridos de gravedad.

El colectivo que cayó al arroyo en Misiones dejó 7 víctimas fatales y varios heridos en grave estado.

Un trágico accidente se registró en la ruta nacional 14, en Misiones , donde un colectivo de larga distancia cayó a un arroyo tras chocar con un auto . Hasta el momento, las autoridades confirmaron al menos nueve víctimas fatales y varios heridos.

Según se informó, el colectivo, en el que viajaban 50 pasajeros, chocó con un auto particular, perdió el control y cayó al arroyo Yazá , provocando hasta el momento siete muertes y varios heridos.

De acuerdo a las fuentes policiales consultadas por Misiones Online, de las nueve víctimas fatales, tres eran mujeres y seis hombres. Además, como consecuencia del impactó resultaro n 29 heridos.

Así fue el accidente

Todo sucedió este domingo a las 4,30 de la madrugada y los rescatistas trabajaron en la zona de Campo Viera. El colectivo de la empresa Sol del Norte había partido de Oberá con destino a Dos de Mayo, para luego seguir viaje a Puerto Iguazú. Con era un servicio de media distancia, no hay lista de pasajeros.

En medio de una densa niebla que reducía la visibilidad, el micro colisionó con un auto particular, perdió el control y se precipitó al vacío, cayendo sobre el cauce del arroyo Yazá, en el Kilómetro 892 de la ruta 14.

Una de las víctimas fatales fue el automovilista. Los heridos fueron derivados al hospital de Oberá y 4 a Campo Viera, entre ellos menores con heridas leves. Serían 5 pacientes los que están en estado crítico, según informaron los medios locales.

En el lugar trabajan efectivos de la Unidad Regional II de Oberá, dotaciones de Bomberos de la Policía y Voluntarios, junto a personal de la Comisaría de Campo Viera, División Seguridad Vial y Policía Científica.

Los rescatistas de la Policía informaron que todos los heridos del piso superior del colectivo ya fueron evacuados, mientras continúan las labores en el nivel inferior.

El tránsito sobre la ruta nacional 14 permanece totalmente interrumpido. Las pericias técnicas están a cargo de la Policía Científica, para establecer las causas del siniestro, entre ellas las condiciones climáticas al momento del impacto.

