El clima en Neuquén

icon
17° Temp
29% Hum
Neuquén
La Mañana Neuquén

Elecciones Neuquén 2025: en 19 imágenes, así fue la votación este domingo

No se agolparon desde temprano en los lugares de votación, pero para el mediodía ya había sufragado el 36%, mientras que a nivel nacional rondaba el 23%.

Jóvenes que fuerona votar por primera vez en estas elecciones legislativas del 2025.

Jóvenes que fuerona votar por primera vez en estas elecciones legislativas del 2025.

 Sebastián Fariña Petersen

Los electores neuquinos comenzaron la jornada electoral a concurrir de a poco, pero de forma constante, a los lugares habilitados para votar en estas elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre.

Para el mediodía ya había emitido el sufragio un 36% del padrón, sobre un total de 581.437 electores que elegirán los candidatos para reemplazar parcialmente bancas de la Cámara Alta y Baja. A las 16, el porcentaje se actualizó al 67,5 por ciento.

Algunos neuquinos fueron solos, temprano, quizás acompañados por sus mascotas a las que tuvieron que dejar afuera de las escuelas de votación. Otros, los más chicos, fueron con su familia para vivir un momento único e inicial del ejercicio de la democracia.

SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (1)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (2)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (3)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (4)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (6)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (7)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (8)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (9)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (10)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (13)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (15)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (16)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (18)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (21)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (22)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (27)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (32)
SFP Elecciones nacionales 2025 votacion (34)

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde

NEUQUÉN

Azul Curioso