Neuquén La Mañana Neuquén Elecciones Neuquén 2025: en 19 imágenes, así fue la votación este domingo

No se agolparon desde temprano en los lugares de votación, pero para el mediodía ya había sufragado el 36%, mientras que a nivel nacional rondaba el 23%.







Jóvenes que fuerona votar por primera vez en estas elecciones legislativas del 2025. Sebastián Fariña Petersen

Los electores neuquinos comenzaron la jornada electoral a concurrir de a poco, pero de forma constante, a los lugares habilitados para votar en estas elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre.

Para el mediodía ya había emitido el sufragio un 36% del padrón, sobre un total de 581.437 electores que elegirán los candidatos para reemplazar parcialmente bancas de la Cámara Alta y Baja. A las 16, el porcentaje se actualizó al 67,5 por ciento.

Algunos neuquinos fueron solos, temprano, quizás acompañados por sus mascotas a las que tuvieron que dejar afuera de las escuelas de votación. Otros, los más chicos, fueron con su familia para vivir un momento único e inicial del ejercicio de la democracia.