Elecciones legislativas: bloopers, disfraces y momentos insólitos de la jornada

Las elecciones legislativas nacionales movilizaron este domingo 26 de octubre a millones de argentinos , y junto con la participación ciudadana no faltaron las anécdotas, los bloopers y los momentos emotivos que coparon las redes sociales y los canales de noticias. Desde olvidos de documentos hasta votantes disfrazados, la jornada electoral dejó una serie de postales que se robaron la atención.

La primera perlita de la mañana llegó desde Vicente López. Alicia Lucich, madre del presidente Javier Milei, asistió a su escuela para votar, pero al llegar se dio cuenta de que había olvidado su documento en casa. La mujer tuvo que regresar a buscarlo, protagonizando el primer contratiempo de la jornada, que rápidamente se viralizó.

Minutos más tarde, la ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich , vivió su propio blooper al momento de emitir su voto. Dobló mal la Boleta Única de Papel (BUP) y debió regresar a la cabina para corregir el error.

“Doblé la boleta en dos y había que doblarla en tres”, reconoció con humor la funcionaria ante los periodistas que la esperaban afuera del cuarto oscuro.

Una votante centenaria, un ejemplo de compromiso y el humor infaltable

Entre las imágenes más emotivas del domingo se destacó la historia de Ángela, una jubilada de 100 años que se acercó con bastón a votar en una escuela de La Plata. Según relató su familia, fue la primera vez que sufragó en noviembre de 1951, hace 74 años, y no quiso perderse esta elección, justo a días de cumplir 101. Su gesto generó admiración y ternura en las redes.

No faltaron los personajes que decidieron ponerle humor al acto democrático. En Santa Fe, un hombre disfrazado del “Hombre Araña” fue a votar y posó para las fotos dentro del establecimiento, generando aplausos y risas entre los presentes.

"Jubilada"



Porque una mujer de 100 años fue a votar en La Plata.



pic.twitter.com/qAr32JgXzQ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) October 26, 2025

En cambio, no tuvo la misma suerte un votante que se presentó caracterizado como el “Joker” en El Palomar. El personal de la Dirección Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) le impidió el ingreso a la Escuela Teniente Benjamín Matienzo N°5, por no poder acreditar su identidad debido al maquillaje. La delegada de mesa le explicó que debía retirarlo para poder votar, pero el hombre —que grabó toda la escena— decidió marcharse. Aseguró que había votado disfrazado “desde 2019”.

Argentinos en el exterior con la camiseta puesta y detenidos con pedido de captura

Mientras tanto, en Madrid, varios argentinos residentes cumplieron con su deber cívico luciendo la camiseta de la Selección Nacional. Orgullosos del tricampeonato del mundo, los votantes posaron en las puertas del Consulado General argentino, transformando la jornada electoral en una celebración celeste y blanca.

Como en casi todas las elecciones, el Ministerio de Seguridad informó que 11 personas con pedido de captura fueron detenidas cuando se acercaron a votar. Entre los arrestados hay acusados por abuso sexual, violencia de género, robos y estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”. Los operativos ocurrieron tanto en el conurbano bonaerense como en el interior del país.

¡Una jornada cívica impecable!

Hoy cerramos con éxito las Elecciones Legislativas 2025 en la Embajada Argentina en donde nuestra comunidad residente ejerció su derecho al voto con gran compromiso democrático.



Hoy cerramos con éxito las Elecciones Legislativas 2025 en la Embajada Argentina en donde nuestra comunidad residente ejerció su derecho al voto con gran compromiso democrático. @Cancilleria_Ar pic.twitter.com/cSwnBRvEVO — Embajada Argentina ante Argelia (@ARGenArgelia) October 26, 2025

Milei y Macri, entre comida y votos

El propio presidente Javier Milei también protagonizó un momento curioso antes de votar. En un video difundido por TN se lo vio ingresando con su hermana Karina a una estación de servicio, donde compró una bolsa de facturas. Luego llevó el paquete a la sede de la UTN en el barrio porteño de Almagro, donde finalmente emitió su voto. La imagen, rápidamente difundida, fue interpretada por muchos como una postal de campaña espontánea.

Otro de los protagonistas de la jornada fue el expresidente Mauricio Macri, quien sorprendió a las autoridades de mesa con un gesto inusual: llevó una tabla de fiambres y quesos como “picada” para compartir. El episodio ocurrió en la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas, ubicada en la calle Juncal 3251, en el barrio de Palermo. “Una atención para quienes están todo el día acá”, habría comentado el exmandatario antes de retirarse.

Una candidata y su perra votaron juntas

También en Palermo, la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Karen Reichardt, concurrió acompañada por su perra Rumbita. Al salir, explicó por qué votó en Capital Federal pese a residir en Pilar: “Es una particularidad que no me pude cambiar. Me casé y tengo esta dirección desde entonces. Voy y vengo, la Panamericana es fatal”, comentó entre risas.

Por último, dos escuelas porteñas de Palermo debieron ser reubicadas a último momento por disposición de la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, quien ordenó el traslado de las mesas por “peligro de derrumbe y falta de luz”. Las modificaciones fueron informadas a los votantes durante la mañana para evitar confusiones.

La jornada electoral de este domingo no solo estuvo marcada por la participación y la expectativa política, sino también por una serie de hechos insólitos, emotivos y pintorescos que reflejaron el costado más imprevisible de las elecciones argentinas.