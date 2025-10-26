Nadia Márquez, el festejo: "Los neuquinos entendieron el mensaje"

La senadora electa agradeció a fiscales, militantes y a Javier y Karina Milei. Sostuvo que "Dios bendijo el triunfo" de La Libertad Avanza en Neuquén.

Nadia Márquez fue la última en salir a festejar en el búnker de La Libertad Avanza en Neuquén , aunque desde las primeras horas del cierre de los comicios ya se sabía que el "el mapa se iba a pintar de violeta" en la provincia.

“Gracias a todos los que fiscalizaron. Sin ustedes no hubiese sido posible y gracias a todos los que nos acompañaron con el voto en la provincia de Neuquén. ¡Estamos más que felices, carajo!” , exclamó la senadora electa ante la militancia, que enarboló los globos violetas en el bunker libertario.

Con tono emocionado, Márquez destacó el papel de los voluntarios y la tarea territorial que consolidó la estructura libertaria en Neuquén, incluso también para la conformación del partido en la provincia, que tuvo varias idas y vueltas.

Pero ponderó especialmente el trabajo militante en cada una de las localidades, para llevar el mensaje del presidente Javier Milei. “Pudimos hacerlo porque todos ustedes estuvieron fiscalizando. Y gracias a todos porque participaron por las distintas opciones, porque cuando nosotros luchamos por la libertad, luchamos por la libertad de todos”, indicó la pastora de la iglesia Jesús es Rey.

Nadia Márquez: qué dijo sobre Karina Milei

También agradeció al presidente Javier Milei “por haber confiado en este equipazo” y reconoció a Karina Milei, a quien llamó “nuestra vicepresidenta de La Libertad Avanza (El Jefe)”, destacando su rol de conductora pese a las “operetas”, en alusión a toda la campaña y denuncias que hubo en esta campaña legislatura contra la hermana del presidente, donde se la involucraba en los audios por el pedido de coimas en la ANDIS.

“Gracias a todos, a los profesionales, a los jóvenes, a los que taparon afiches, a los que pegaron carteles. Fue una maquinaria impresionante de gente”, remarcó Márquez, en alusión a la campaña en contra que tuvo en Neuquén con los afiches que aparecieron en las calles, con la leyenda "estafadora". “Los neuquinos no le dieron importancia a algo que era mentira, a esos carteles. Damos vuelta la página. Dios nos ha bendecido con este triunfo. Entendimos muy bien el mensaje y vamos a hacer lo que votaron”.

La senadora electa libertaria también tuvo palabras para Pablo Cervi, con quien compartió trabajo en la campaña. “Gracias Pablo, hicimos un equipazo, el trabajo fue muy bueno”, sostuvo. En medio de los cánticos de “¡Con Nadia no pudieron!”, Márquez llamó a “dar vuelta la página” y reconoció el trabajo de sus adversarios políticos.

La dirigente libertaria cerró su discurso entre abrazos, globos y gritos de victoria, en una jornada histórica de un triunfo en Neuquén y en todo el país.