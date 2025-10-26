Elecciones 2025: quiénes ocuparán las tres bancas del Senado por Neuquén

La Libertad Avanza se quedó con dos bancas en la Cámara de Senadore s de la Nación de las tres que la provincia de Neuquén ponía en juego. De esta manera, Nadia Márquez y Pablo Cervi (ambos actuales diputados nacionales) ingresarán en diciembre a la Cámara Alta del Congreso, al obtener 134.985 votos (35,98%), escrutado el 92,07% del padrón.

Por su parte, La Neuquinidad , se ubicó como segunda fuerza política en estas elecciones (110.708 votos, 29,27%), obteniendo una banca en el Senado e ingresando la actual ministra provincial, Julieta Corroza .

Fuerza Patria , tercera en estas elecciones (52.723 votos, 13,94%) no logró ingresar ningún representante en la Cámara Alta y perderá las dos bancas que ahí tiene: Silvia Sapag (que iba por la renovación) y Oscar Parrilli, a quien se le termina su mandato.

Vale recordar que para el caso del Senado que el partido o alianza que resulte ganador, sin importar la diferencia de votos con el segundo, se queda con dos bancas en el Senado, a diferencia de Diputados, donde el ganador deberá duplicar en votos al tercero para adjudicarse dos, es decir, si no se impone por esa diferencia le corresponderá una banca, una segunda será para el que resultase segundo y una tercera para el tercero.

Los otros partidos

Del resto de los partidos, Más por Neuquén, el espacio político del titular de ATE, Carlos Quintriqueo (primer candidato a senador), resultó en cuarto lugar (29.929 votos, 7,91%). Quinto figuró Carlos Equia de Fuerza Libertaria, con 21.611 votos y el 5,72%, sexto el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, (Andrés Blanco y Priscila Ottón candidatos al Senado) con 18.181 votos (4,78%).

Mucho más atrás están quedó Desarrollo Ciudadano, el partido de la destituida vicegobernadora Gloria Ruiz (5.457 votos, 1,43%) y el Nuevo Más ( 3.792 votos, 0,99%).