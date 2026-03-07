Lanzaron una web que permite ver cómo votaron diputados y senadores en cada ley desde 1993 a la actualidad

La plataforma permite consultar de forma simple el voto de cada legislador en el Congreso argentino. El objetivo es facilitar el acceso a datos públicos.

La nueva herramienta web ya está en funcionamiento.

Una nueva herramienta digital promete arrojar más transparencia sobre la actividad parlamentaria en Argentina. Se trata de una plataforma web que permite consultar de manera sencilla cómo votaron los diputados y senadores nacionales en distintas leyes desde 1993.

La iniciativa fue desarrollada por un programador que buscó ordenar y hacer accesible información legislativa pública que, si bien está disponible en registros oficiales, muchas veces resulta difícil de encontrar o analizar para el ciudadano común. A través del sitio, cualquier persona puede revisar el voto individual de cada legislador en distintos proyectos tratados en el Congreso.

Según explicó su creador, el objetivo principal es facilitar el acceso a los datos parlamentarios para promover un electorado más informado y fortalecer la transparencia institucional.

Una base de datos del voto legislativo

La plataforma recopila información sobre votaciones registradas en el Congreso nacional durante más de tres décadas. De esta forma, permite conocer cómo se posicionó cada legislador frente a distintas leyes debatidas desde 1993 hasta la actualidad.

El sistema organiza los datos para que puedan ser consultados de manera simple, permitiendo buscar votaciones específicas o revisar el comportamiento legislativo de determinados diputados o senadores a lo largo del tiempo.

La herramienta apunta a resolver una dificultad frecuente para ciudadanos, periodistas o investigadores: aunque los datos de las votaciones son públicos, en muchos casos están dispersos en actas parlamentarias, diarios de sesiones o registros institucionales que requieren una búsqueda compleja.

Transparencia y control ciudadano

El creador del sitio sostiene que el acceso claro a esta información permite que la ciudadanía pueda evaluar con mayor precisión el desempeño de sus representantes. En ese sentido, la iniciativa busca contribuir al control democrático y a la rendición de cuentas de los legisladores.

Además, la plataforma también puede resultar útil para analizar tendencias políticas, alineamientos partidarios o cambios en la postura de determinados dirigentes frente a temas clave debatidos en el Congreso.

La iniciativa se inscribe dentro de un creciente movimiento global que promueve el uso de herramientas tecnológicas y datos abiertos para mejorar la transparencia de las instituciones públicas.

Datos públicos, pero más accesibles

Si bien la información utilizada por el sitio proviene de registros oficiales, su principal aporte consiste en sistematizarla y presentarla de forma clara para el público general.

De esta manera, la plataforma busca transformar datos legislativos que ya eran públicos en información fácilmente accesible para cualquier ciudadano interesado en conocer cómo votan quienes ocupan una banca en el Congreso.

La herramienta ya está disponible en internet y permite recorrer votaciones históricas del Parlamento argentino, con la intención de aportar mayor claridad sobre decisiones legislativas que impactan en la vida política del país.

El sitio permite además conocer el presentismo y alineamiento político a lo largo del tiempo.