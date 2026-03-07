Terror en una fiesta popular: se trabó una vuelta al mundo y un hombre cayó al vacío

El juego quedó detenido a varios metros de altura. Un hecho similar se vivió en la Fiesta de la Manzana, días atrás.

Momentos de extrema tensión se vivieron durante la primera jornada de la Fiesta Provincial del Trigo en la ciudad bonaerense de Tres Arroyos, cuando una vuelta al mundo instalada en el parque de diversiones sufrió un desperfecto y quedó detenida con varias personas a gran altura.

El incidente ocurrió en el predio donde se desarrolla la celebración, en un sector ubicado detrás del escenario principal. De manera repentina, el juego se detuvo cuando varias cabinas estaban ocupadas , lo que generó preocupación entre quienes se encontraban arriba y entre el público que observaba desde el suelo.

La situación se volvió aún más dramática cuando uno de los ocupantes se desprendió de su asiento y cayó al vacío. Según se observa en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, otra persona logró sujetarlo en el aire, evitando una caída que podría haber tenido consecuencias fatales.

Las imágenes muestran el momento de desesperación tanto de quienes estaban en las cabinas como de los asistentes que presenciaban la escena desde abajo sin poder intervenir. Durante varios minutos, la atracción permaneció detenida mientras crecía el nerviosismo en el lugar.

Festival casi termina en tragedia en Tres Arroyos

Finalmente, las personas que habían quedado atrapadas debieron ser rescatadas de manera manual. Una a una fueron asistidas para descender de las cabinas hasta llegar nuevamente al suelo.

A pesar del enorme susto, todos los ocupantes lograron ser bajados sin heridas. Sin embargo, el episodio generó conmoción entre los asistentes a la fiesta, donde lo que debía ser una noche de entretenimiento estuvo muy cerca de convertirse en una tragedia.

Un antecedente reciente en la Fiesta de la Manzana

El episodio recordó a una situación similar ocurrida hace pocas semanas en el Alto Valle, durante la Fiesta Nacional de la Manzana que se realiza cada febrero en General Roca, una de las celebraciones populares más importantes de la Patagonia. Ocurrió el domingo 22 de febrero.

En esa ocasión, también se registró un desperfecto en la vuelta al mundo instalada en el predio ferial, lo que obligó a evacuar a los ocupantes del juego. Según se informó en ese momento, alrededor de 30 personas debieron ser bajadas de la atracción tras quedar varadas en altura, aunque no se registraron personas heridas.

El antecedente volvió a circular en redes sociales tras el episodio ocurrido en Tres Arroyos, reavivando el debate sobre los controles y las condiciones de seguridad de algunos juegos mecánicos que funcionan en ferias y fiestas populares en distintas ciudades del país.